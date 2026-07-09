Magas szintről érkezett a lesújtó jelentés Amerikának: a háborúnak nincs vége, a rezsim stratégiája világos

Az egykori katonai vezető kijelentette, hogy a konfliktus egyáltalán nem zárult le, csupán egy új szakaszba lépett át. Hangsúlyozta, hogy Teherán hamarosan fele annyi rakétával rendelkezhet, mint a 132 nappal ezelőtt kirobbant háborút megelőzően. Az amerikai csapások azt a célt szolgálták, hogy teljesen lenullázzák az iszlamista rezsim katonai képességeit, ugyanakkor ezt nem sikerült teljesíteni a jelek szerint. McMaster, aki korábban Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, arról beszélt, hogy Irán másképpen viszonyul az aláírt tűzszünethez, mint Amerika, éppen azért az „fenntarthatatlan”.

A legfontosabb Irán azon meggyőződése, hogy a szoros ellenőrzésével megszerezheti a szükséges kényszerítő hatalmat az Öböl-államok és az Egyesült Államok felett

– jelentette ki.

Teherán úgy véli a meglátása szerint, hogy a támadások fenntartásával éket tud verni az Egyesült Államok és az Öböl államai közé. Ezzel azt akarják elérni, hogy a befolyásos monarchiák gyakoroljanak nyomást Trumpra, hogy az Irán számára ideális forgatókönyv valósuljon meg a Hormuzi-szorosban, kifejezetten a hajózási útvonalak kijelölésénél, ez pedig közben időt adhat nekik az újrafegyverkezéshez.

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