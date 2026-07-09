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Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette: teljesíti Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kérését, és az Egyesült Államok átadja Ukrajnának az MIM-104 Patriot légvédelmi rendszerekhez használt PAC-3-as elfogórakéták lincencét. Kijev így otthon gyárthat majd olyan elfogórakétákat, amelyek képesek lelőni az oroszok modernebb cirkáló- és ballisztikus rakétáit. Az olajfinomítókat érő sorozatos ukrán támadások miatt üzemanyaghiánnyal küszködő Oroszország közben teljes tilalmat vezetett be a dízel exportjára, ezzel párhuzamosan pedig elkezdi az üzemanyag behozatalát - jelentette be Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legutóbbi fejleményeivel.
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Négy halálos áldozat Odesszában

Négy ember meghalt és további hatan megsebesültek egy Odesszát ért orosz támadásban szerdán - közölte a város katonai közigazgatási vezetője.

A fekete-tengeri városban tegnap 19 óra körül rendeltek el légi riadót ballisztikus rakéták miatt.

(Ukrajinszka Pravda)

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Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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