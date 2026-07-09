Megállíthatatlanul terjed a krízis Oroszországban: már 50 millióan érintettek

A folyamatos ukrán támadások következtében az orosz kőolaj-finomítói kapacitások mintegy 40 százaléka eshetett ki a rendszerből. A júniusi adatok szerint az országban naponta átlagosan 4,1 millió hordó olajat dolgoztak fel, ez 28 százalékkal marad el az elmúlt öt év átlagától.

A névleges kapacitás ennél 35 százalékkal magasabb.

Ukrajna az elmúlt időszakban a korábbiaknál is jóval nagyobb figyelmet fordított a kőolaj-finomítók támadására. A legsúlyosabb csapást egyértelműen az omszki finomító elleni művelet jelentette, amely körülbelül 2500 kilométerre fekszik a frontvonaltól, ennek ellenére is megsérült egy drón miatt. Ez a legnagyobb ilyen jellegű üzem az országban, a teljes kapacitás mintegy 7 százaléka innen származik. Az egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen károk keletkeztek az üzemben, esetleg okoz-e további kiesést, de az eset figyelmeztető lehet Moszkvának:

Ukrajna egyre távolabb ér el a drónjaival, és már szinte egyetlen finomító sincs biztonságban.

A csökkenő kapacitás üzemanyag-ellátási zavarokat okozott Oroszországban, a krízis már mintegy 50 millió embert érint, ami a teljes lakosság mintegy 35 százaléka. A kereskedők több helyen korlátozásokat vezettek be, így mennyiségi limitek vannak az egyes töltőállomásokon. Rendszeresek a képek, hogy hosszú, tömött kocsisorok álnak egyetlen benzinkút előtt, azt várják a helyiek, hogy ott tankolni tudnak. A hiánynak az sem vetett véget, hogy a más országoknak szánt mennyiségeket átirányították, valamint jelentősen növekedett az importált üzemanyag mennyisége is.

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