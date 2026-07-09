Megindult az Egyesült Államok légiereje: jönnek a számok az iráni bombázás után

Legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az amerikai erők Irán ellen az utóbbi két napban végrehajtott légicsapásainak - tudatta csütörtökön az iráni egészségügyi minisztérium.

Hosszein Kermanpour, a tárca szóvivője az X-en azt közölte, szerdán, illetve csütörtökre virradóra összesen öt iráni tartományt ért támadás.

A tájékoztatás szerint 47 sebesültet kórházban ápolnak.

Az Egyesült Államok légiereje az utóbbi napokban több csapást hajtott végre Irán ellen. Először, az amerikai hadsereg Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint arra reagáltak, hogy Irán nemzetközi vízi útvonalon haladó kereskedelmi hajókat támadott meg a Hormuzi-szorosban,

majd az iráni egységek Bahreinben és Kuvaitban lévő amerikai támaszpontja elleni támadásait akarták megtorolni.

Amerikai légicsapás érte a Teheránt Mesheddel összekötő vasútvonalat is, ezért a vonalon felfüggesztették a forgalmat.

A síita muszlimok által szentnek tartott Meshedben a tervek szerint a nap folyamán helyezik végső nyugalomra Ali Hameneit, az ország egykori vallási és politikai vezetőjét, aki február 28-án, az Irán ellen indult amerikai-izraeli támadássorozatban vesztette életét légicsapásban.

Az iráni állami vasúttársaság közleménye szerint a helyreállítási munkák jelenleg is folynak, és igyekeznek mihamarabb újraindítani a forgalmat.

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