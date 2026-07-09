Megvan a megállapodás: ezzel megoldódhat Ukrajna legnagyobb problémája

Az államfő egy újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a NATO-csúcstalálkozón
sikerült biztosítania a Patriot rendszerekhez szükséges, ballisztikus célpontok leküzdésére képes PAC-3-as rakéták szállítását.
Zelenszkij kiemelte, hogy sikeresnek ítéli meg a csúcstalálkozót Ukrajna szempontjából, mivel az elkövetkező napokban újabb amerikai segélycsomag érkezik, emellett pedig külön megállapodásokat kötött az európai partnerekkel is.
Az elnök hozzátette, hogy bár az európai országokból érkező szállításoknak egyelőre nincs pontos menetrendje, Ukrajna mindenképpen további PAC-3-as rakétákhoz jut majd hozzá.
A ballisztikus célpontok megsemmisítésére alkalmas Patriot rakéták hiánya rendkívül súlyos problémát jelent. Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója nemrég úgy nyilatkozott, hogy
az országnak jelenleg egyáltalán nincsenek a ballisztikus fenyegetések elhárítására alkalmas eszközei.
Oroszország aktívan ki is használja ezt a védelmi rést. A Kijev és környéke elleni legutóbbi nagyszabású támadás során az orosz erők 23 Iszkander-M és Sz-400-as ballisztikus rakétát indítottak, amelyek közül az ukrán légvédelem egyetlen egyet sem tudott semlegesíteni. Donald Trump amerikai elnök korábban ígéretet tett arra, hogy engedélyt ad Ukrajnának a Patriot rendszerek hazai gyártására.
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