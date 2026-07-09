ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Moszkva bejelentette: Oroszország újabb országba küldene fegyvereseket
Globál

Moszkva bejelentette: Oroszország újabb országba küldene fegyvereseket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország kész segítséget nyújtani Mozambiknak az ország északi részén tapasztalható terrorfenyegetés felszámolásában – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter csütörtökön a TASZSZ állami hírügynökség beszámolója szerint.

Mozambik északi térségében a kormányerők hosszú ideje harcolnak az iszlamista felkelőkkel. Lavrov kifejtette, hogy

Oroszország kész reagálni a mozambiki fél esetleges megkeresésére, és támogatást nyújtani a biztonsági kockázatok felszámolásához.

Moszkva az utóbbi időben jelentősen növelte katonai és biztonsági jelenlétét Afrikában, elsősorban az Afrikai Hadtest nevű félkatonai alakulat révén. Ez a szervezet a korábbi Wagner-csoport utódjaként jött létre, és a kontinens számos országában aktív tevékenységet folytat. Legutóbb Maliban számolt be a világsajtó a különleges kiképzési módszereikről, nem sokkal később arról érkeztek képek, hogy a helyi tuareg fegyveresek lecsaptak egy katonai konvojra, súlyos veszteségeket okozva a kontingensnek.

Kapcsolódó cikkünk

Különös kiképzésbe kezdett az orosz hadsereg: elit egységet építenek, de repülőjük alig van hozzá

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Cyrile Ndegeya/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Komoly csapás bénítja Oroszországot, áhított fegyvert ad Ukrajnának Trump – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility