Nagy fegyverüzletet kötött Ukrajna: ez érinti az FP-5 Flamingo csúcsfegyvert is

A Le Monde beszámolója szerint megállapodást kötött egymással a francia Safran és az ukrán Fire Point hadiipari vállalat. Az üzlet lényege, hogy előbbi tovább biztosítja az FP-5 Flamingo cirkálórakéta irányítórendszerét, cserébe Kijev felvásárlója marad az AASM HAMMER precíziós bombáknak a légierő számára. A szóban forgó irányítórendszert már több mint egy éve beépítették a drónba, emellett a Safran számos más projektben is együttműködik a Fire Pointtal, valamint egyéb ukrán védelmi vállalatokkal.
A Defense Express szakportál szerint egy ilyen megállapodás elsőre szokatlannak tűnhet egy vezető francia hadiipari szereplőtől, hiszen az ukrán légierő már eddig is sikerrel alkalmazta a hadrendbe állított AASM HAMMER bombákat. A gyártó szemszögéből nézve azonban az egyezség teljesen logikus és üzletileg is megalapozott. Azáltal, hogy
Ukrajna továbbra is rendeli a francia precíziós bombákat, a Safran fenntarthatja vagy növelheti a gyártási kapacitást, és folytathatja az eszközök modernizálását.
Ez nemcsak a teljes fegyverrendszerre, hanem annak kulcsfontosságú alkatrészeire is vonatkozik, amelyek más védelmi programokban is felhasználhatók. Ezzel párhuzamosan az ukrán légierő éles harci tapasztalatai felbecsülhetetlen értékű adatokat szolgáltatnak a fejlesztőknek, különösen az irányítórendszerek finomhangolásához, amelyeknek erős elektronikai zavarás mellett kell működniük.
Az egyezség Ukrajna számára is rendkívül előnyös, hiszen egy neves francia gyártó korszerű irányítórendszerével erősítheti nagy hatótávolságú csapásmérő képességeit, miközben cserébe csupán egy már bizonyított precíziós fegyver további beszerzését kell vállalnia. Az AASM HAMMER egyik legnagyobb előnye a rakétahajtómű, amely megkülönbözteti a hagyományos siklóbombáktól. Ez a hajtómű lehetővé teszi, hogy a fegyvert alacsonyabb magasságból is kioldják, ami jelentősen csökkenti a hordozó repülőgép kitettségét az ellenséges légvédelemmel szemben, ezáltal mérsékelve a pilóták kockázatát.
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