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Nem bír magával Amerika és Irán: itt vannak az újabb katonai támadások, de Trump nem tudja, hogy ez már nyílt háború-e
Globál

Nem bír magával Amerika és Irán: itt vannak az újabb katonai támadások, de Trump nem tudja, hogy ez már nyílt háború-e

MTI
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Portfolio
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Immár második napja támadja egymást Washington és Teherán. Az amerikai légierő újabb Irán elleni csapásokat hajtott végre szerdán - közölte a Központi Parancsokság (CENTCOM). Az akcióra Irán az Egyesült Államok kuvaiti és bahreini katonai bázisai ellen végrehajtott támadásokkal felelt. Donald Trump mindeközben mégis arról beszélt, hogy az iszlám köztársaság képviselői megállapodási szándékkal keresték meg.

Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse a keddi válaszcsapásokkal megegyező időzítéssel, washingtoni idő szerint szerdán a kora esti órákban jelentette be az újabb támadását. A közlemény szerint a művelet a hadsereg főparancsnoki tisztét is betöltő elnök, Donald Trump utasítására indult.

Az Egyesült Államok felelősségre vonja Iránt a kereskedelmi hajózást és civil legénységet veszélyeztető alaptalan agresszióért egy létfontosságú nemzetközi víziútvonalon

- olvasható a CENTCOM közleményében, utalva az elmúlt napokban a Hormuzi-szorosban végrehajtott iráni katonai fellépésre.

A Reuters azt írja, az amerikai erők mintegy 90 katonai célpontot támadtak Iránban, köztük légvédelmi rendszereket, part menti megfigyelő eszközöket, rakéták és drónok tárolóhelyeit, haditengerészeti létesítményeket, valamint katonai logisztikai infrastruktúrát Irán partvidéke mentén.

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Irán azonnal válaszolt

A Forradalmi Gárda (IRGC) az iráni állami műsorszolgáltató, az IRIB által közzétett nyilatkozatában közölte, hogy

az amerikai támadásokra válaszul Kuvaitban és Bahreinben található amerikai katonai támaszpontokat vett célba,

ideértve a kuvaiti Camp Arifjant és az Ali al-Szálem légibázist, valamint a bahreini Sejk Isza légibázist és Dzsuffair területét.

Csütörtök reggel felbőgtek a légi szirénák Bahreinben és Kuvaitban is. A kuvaiti hadsereg közölte, hogy légvédelme "ellenséges rakéta- és drónfenyegetésekre" reagál.

Az IRGC korábban azt közölte, az Egyesült Államok megtámadott egy vasúti hidat Akgalában, Teherántól északkeletre - írja a CNN. Erről az amerikai hadsereg közleménye nem tett említést.

Mohammad Baker Kalibaf, az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon az iráni küldöttséget vezető főtárgyaló csütörtökön kijelentette, hogy

a Hormuzi-szoros csak "iráni feltételek mellett" nyílhat meg, és "nem az amerikai fenyegetések nyomására".

Az Egyesült Államok még mindig nem fogta fel, hogy a megfélemlítés és a vállalásaik be nem tartása már nem marad következmények nélkül

- jelentette ki Baker Kalibaf az X közösségi oldalon közzétett nyilatkozatában. "Legyen egyértelmű: ha támadtok, megkapjátok a magatokét" - hangsúlyozta.

Trump nem tudja, hogy újból háború van-e

Bár a fegyverek ismét ropognak a Közel-Keleten, Donald Trump pedig tegnap a háború lezárását célzó szándéknyilatkozat végéről beszélt, az amerikai elnök az ankarai NATO-csúcsot követően az Air Force One fedélzetén arról beszélt: Irán képviselői megállapodási szándékkal keresték meg szerdán. Újságíróknak azt mondta, hogy

nem sokkal korábban kapott egy hívást, amiből az derült ki, hogy Irán "nagyon sürgősen egyezséget akar kötni".

Nem tudom, hogy érdemesek-e egy megállapodásra

- tette hozzá, és arra a kérdésre, hogy a konfliktus ismét teljes háborúvá alakult vissza úgy fogalmazott, hogy "nem tudom".

Kedden az amerikai légierő 80 iráni célpontot támadott, amire válaszul Teherán mintegy 85 amerikai katonai célpontra mért csapást az Öböl menti államokban.

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