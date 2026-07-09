Nesze semmi, fogd meg jól: a valóságban nem sokra megy Ukrajna Trump nagy bejelentésével – Ennyit a szuperfegyverről?

Több buktató is van
A hírügynökség cikke szerint
a feladat nehézsége elsősorban a gyártani kívánt rakéta típusától függ.
A ballisztikus rakéták elfogására tervezett PAC-3 változat darabja mintegy ötmillió dollárba kerül. A világ egyik legfejlettebb légvédelmi fegyvereként pedig jelenleg kizárólag az Egyesült Államokban és Japánban készül.
A Bloomberg Economics szakértője, Becca Wasser rámutatott, hogy
egyetlen Patriot rakéta legyártása is évekbe kerülhet, így az ukrajnai termelés a belátható jövőben aligha indulhatna el.
Ráadásul Ukrajna azon képessége, hogy gyorsan állítson elő drónokat és rakétákat, nem feltétlenül vonatkozhat a Patriot gyártására, tekintettel Amerika szigorú technológia-transzfer kontrolljaira
- fűzte hozzá Wasser.
A meglévő ellátási láncok eleve túlterheltek, egy új üzem beindításához pedig speciális berendezésekre és magasan képzett szakemberekre lenne szükség.
Az elmúlt napokban az ukrán erők egyetlen beérkező orosz ballisztikus rakétát sem tudtak megsemmisíteni, ami még inkább rávilágít Ukrajna Patriot iránti szükségletére. A NATO-szövetségesek ugyanakkor már jelezték, hogy saját készleteik is végesek.
A sorok között
Donald Trump mostani döntése arra is utalhat – más szóval azt is elkendőzheti –, hogy
nem várhatók újabb amerikai rakétaszállítmányok.
Az amerikai elnök a NATO-csúcson úgy fogalmazott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, hogy
így legalább nem panaszkodhatnak majd a támogatás hiányára.
Bár Trump hozzátette, a gyártót még nem tájékoztatták a tervről.
Gyártási szempontból bizonyos összetevők, például a rakétatest összeszerelése viszonylag egyszerű feladat lenne, ugyanakkor a megfelelő teljesítményű, egyenletes minőségű szilárd hajtóanyagú motorok, a PAC-3 rakéták apró kormányzómotorjai, valamint az irányítórendszer gyártása lényegesen nagyobb kihívást jelentene. Ráadásul a rakétát a becsapódás előtti másodpercekben irányító radarantennás önirányító fejet továbbra is a Boeing szállítja mindkét jelenleg működő gyártósor számára.
Ukrajna helyett a szomszédban kéne gyártani?
Ráadásul egy Ukrajnában létesített fegyvergyár azonnal az orosz légicsapások kiemelt célpontjává válna, amit ukrajna – épp a patriotok hiánya miatt – alig tudna megvédeni.
Egy Bloomberg által megszólaltatott szakértő ezért észszerűbbnek tartaná, ha Lengyelországba telepítenék a gyártást. A lengyel kormány egyébként a napokban megállapodást írt alá az európai szövetségesek PAC-3 rakétáinak lengyelországi szervizeléséről.
Ukrajna egykor fejlett védelmi iparral büszkélkedhetett, ám jelenleg nem gyárt korszerű ballisztikus rakétákat. Az olyan elhíresült cégek, mint a Fire Point, csupán olcsóbb, nagy hatótávolságú csapásmérő eszközöket állít elő. Kijev a modern nyugati rendszerekhez, például az IRIS-T-hez vagy a NASAMS-hez szükséges rakétákat sem maga gyártja, hanem a szövetségesekre van ráutalva.
Mindeközben az Egyesült Államok az iráni háború következtébe szintén igyekszik felpörgetni a Patriotok gyártását, de a Lockheed Martin becslése szerint a kibocsátás megháromszorozása akár 2030-ig is eltarthat.
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