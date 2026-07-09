Nyíltan kimondta a Kreml: veszélyes téveszmében ringatja magát Donald Trump

Arra a kérdésre, hogy a NATO e heti ankarai csúcstalálkozóján elhangzott nyilatkozatok alapján Washington vajon visszatérhet-e "az Oroszországgal szembeni feszültségkeltés útjára", Peszkov nemmel felelt.

A fokozódó ukrán mélységi csapásokra utalva Peszkov úgy fogalmazott, hogy eszkaláció helyett a Fehér Ház részéről azt a "téveszmét" látják megnyilvánulni, miszerint a katonai nyomásgyakorlás és a konfliktus mélyítése előmozdíthatja a békés rendezést.

A további feszültségek és az eszkalációs lépések semmilyen módon nem járulnak hozzá a békefolyamathoz

- hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

A Reuters szerint Peszkov hozzátette: egy repülési tilalmi zóna esetleges létrehozása Ukrajna felett azt jelentené, hogy a NATO ott akciókat hajt végre, ami pontosan az, amit Oroszország megpróbál megakadályozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images