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Nyíltan kimondta a Kreml: veszélyes téveszmében ringatja magát Donald Trump
Globál

Nyíltan kimondta a Kreml: veszélyes téveszmében ringatja magát Donald Trump

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Donald Trump amerikai elnök vélekedése, miszerint az Oroszország és Ukrajna közötti eszkaláció hamarabb elhozhatja a békés rendezést, nem az eszkaláció jele, inkább amerikai téveszme - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint.

Arra a kérdésre, hogy a NATO e heti ankarai csúcstalálkozóján elhangzott nyilatkozatok alapján Washington vajon visszatérhet-e "az Oroszországgal szembeni feszültségkeltés útjára", Peszkov nemmel felelt.

A fokozódó ukrán mélységi csapásokra utalva Peszkov úgy fogalmazott, hogy eszkaláció helyett a Fehér Ház részéről azt a "téveszmét" látják megnyilvánulni, miszerint a katonai nyomásgyakorlás és a konfliktus mélyítése előmozdíthatja a békés rendezést.

A további feszültségek és az eszkalációs lépések semmilyen módon nem járulnak hozzá a békefolyamathoz

- hangsúlyozta a Kreml szóvivője.

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A Reuters szerint Peszkov hozzátette: egy repülési tilalmi zóna esetleges létrehozása Ukrajna felett azt jelentené, hogy a NATO ott akciókat hajt végre, ami pontosan az, amit Oroszország megpróbál megakadályozni.

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