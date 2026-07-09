Olajdepókat bombáztak szét az ukrán drónok Oroszországban – Megérkeztek a felvételek

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas lángokkal és fekete füsttel égett a Lukoil olajtársaság Sztavropoli határterületen, Mihajlovszk közelében fekvő tárolója. A helyszíni beszámolók szerint a csapást megelőzően drónokat lehetett látni.

Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó Telegram-bejegyzésében megerősítette, hogy egy meg nem nevezett ipari létesítményt támadás ért a térségben elrendelt légiriadó közepette.

2/2@Exilenova_plus has also posted this video, said to show the smoke emanating from a Russian oil depot in Stavropol.Although that looks likely, so far damage cannot be confirmed. pic.twitter.com/z4HUBFCQCz https://x.com/Exilenova_plus?ref_src=twsrc%5Etfw — Tim White (@TWMCLtd) July 9, 2026

Röviddel ezután független Telegram-csatornák helyi lakosokra hivatkozva arról számoltak be, hogy

a Moszkvától mintegy 300 kilométerre északnyugatra fekvő Tver városában is kigyulladt egy olajtároló.

An oil depot in Tver, Russia, has been struck by drones and is burning. pic.twitter.com/7Sfo4spw7h https://t.co/7Sfo4spw7h — (((Tendar))) (@Tendar) July 9, 2026

Tver Oil Depot Struck and on Fire, According to ASTRA’s OSINT Analysis of Eyewitness Footage pic.twitter.com/FdZlrGySQb https://t.co/FdZlrGySQb — ASTRA (@ASTRA_PRESS) July 9, 2026

The situation in Tver and Stavropol. And no, the Pope is fine. pic.twitter.com/eBg4kKSv23 https://t.co/eBg4kKSv23 — Rock - NA-FO Raccoon (@NAAF0Racoon) July 9, 2026

Vitalij Koroljov, a Tveri terület kormányzója azt közölte,

tűz ütött ki a tveri olajbázis egyik víztározójánál egy éjszakai dróntámadás elhárítása következtében.

A kormányzó szerint dolgoznak a következmények elhárításán és a létesítmény biztonságának garantálására - számolt be az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

A károk mértéke egyelőre tisztázatlan. Ukrajna nem erősítette meg a támadásokat.

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