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Olajdepókat bombáztak szét az ukrán drónok Oroszországban – Megérkeztek a felvételek
Globál

Olajdepókat bombáztak szét az ukrán drónok Oroszországban – Megérkeztek a felvételek

Portfolio
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Ukrajna mára virradóra is folytatta az orosz olajinfrastruktúra elleni dróntámadásait, ezúttal két orosz régióban vettek célba olajdepókat - írta meg a Kyiv Independent.

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján hatalmas lángokkal és fekete füsttel égett a Lukoil olajtársaság Sztavropoli határterületen, Mihajlovszk közelében fekvő tárolója. A helyszíni beszámolók szerint a csapást megelőzően drónokat lehetett látni.

Vlagyimir Vlagyimirov kormányzó Telegram-bejegyzésében megerősítette, hogy egy meg nem nevezett ipari létesítményt támadás ért a térségben elrendelt légiriadó közepette.

Röviddel ezután független Telegram-csatornák helyi lakosokra hivatkozva arról számoltak be, hogy

a Moszkvától mintegy 300 kilométerre északnyugatra fekvő Tver városában is kigyulladt egy olajtároló.

Vitalij Koroljov, a Tveri terület kormányzója azt közölte,

tűz ütött ki a tveri olajbázis egyik víztározójánál egy éjszakai dróntámadás elhárítása következtében.

A kormányzó szerint dolgoznak a következmények elhárításán és a létesítmény biztonságának garantálására - számolt be az orosz állami TASZSZ hírügynökség.

A károk mértéke egyelőre tisztázatlan. Ukrajna nem erősítette meg a támadásokat.

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