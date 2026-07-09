Óriási a baj Oroszországban: kétségbeesett lépések mutatják, hogy mekkora

Oroszország a világ egyik legnagyobb kőolaj-kitermelő országa, naponta nagyjából 9 millió hordó nyersanyagot bányásznak ki, ez szoros versenyben Szaúd-Arábiával a második helyre teszi a hatalmat a globális listán. Az elmúlt időszak intenzív ukrán támadásai viszont elérték, hogy a benzinkutaknál hosszú kocsisorok alakuljanak ki, gyakran akár kilométereken keresztül tekeregnek a járműoszlopok, hogy végre üzemanyaghoz jussanak. Kijev kifejezetten a kőolaj-finomítókat veszi célba, hogy az ellátást nehezítse a civil lakosság számára. A helyzet kifejezetten kínos Moszkva számára, és egyelőre nem látszódik, hogyan tudná orvosolni a helyzetet.

Számos üzem csak hónapok múlva kezdhet újra termelni, miközben a lakossági elégedetlenség fokozódik.

A Sberbank most azzal igyekszik megoldást találni, hogy szerte Oroszországban térképre helyezik egy applikációban a benzinkutakat, és jelzik a felhasználóknak, hogy melyik töltőállomáson lehet üzemanyaghoz jutni. A pénzintézet szerint már 23 ezer helyet tudnak mutatni, és mintegy 100 millió felhasználó anonimizált adatait használják. A szolgáltatás a már meglévő banki applikációban érhető el.

Nem ez az egyetlen hasonló próbálkozás, a Yandex is térképen vezeti, melyik benzinkúton van elérhető üzemanyag. Ezek a lépések ugyanakkor inkább a kétségbeesést jelzik, hiszen maximum a kocsisorok hosszát csökkenheti valamelyest, mivel az autósok máshová is mehetnek tankolni.

Azt továbbra sem tudni, mi fogja garantálni, hogy az eddigieknél több üzemanyagot tudnak szállítani a töltőállomásokra.

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