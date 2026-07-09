ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Óriási a baj Oroszországban: kétségbeesett lépések mutatják, hogy mekkora
Globál

Óriási a baj Oroszországban: kétségbeesett lépések mutatják, hogy mekkora

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az orosz TASzSz hírügynökség arról ír, hogy Oroszországban egy olyan applikációt fejleszt a Sberbank, amely megmutatja, hogy pontosan hol lehet üzemanyaghoz jutni.

Oroszország a világ egyik legnagyobb kőolaj-kitermelő országa, naponta nagyjából 9 millió hordó nyersanyagot bányásznak ki, ez szoros versenyben Szaúd-Arábiával a második helyre teszi a hatalmat a globális listán. Az elmúlt időszak intenzív ukrán támadásai viszont elérték, hogy a benzinkutaknál hosszú kocsisorok alakuljanak ki, gyakran akár kilométereken keresztül tekeregnek a járműoszlopok, hogy végre üzemanyaghoz jussanak. Kijev kifejezetten a kőolaj-finomítókat veszi célba, hogy az ellátást nehezítse a civil lakosság számára. A helyzet kifejezetten kínos Moszkva számára, és egyelőre nem látszódik, hogyan tudná orvosolni a helyzetet.

Számos üzem csak hónapok múlva kezdhet újra termelni, miközben a lakossági elégedetlenség fokozódik.

A Sberbank most azzal igyekszik megoldást találni, hogy szerte Oroszországban térképre helyezik egy applikációban a benzinkutakat, és jelzik a felhasználóknak, hogy melyik töltőállomáson lehet üzemanyaghoz jutni. A pénzintézet szerint már 23 ezer helyet tudnak mutatni, és mintegy 100 millió felhasználó anonimizált adatait használják. A szolgáltatás a már meglévő banki applikációban érhető el.

Nem ez az egyetlen hasonló próbálkozás, a Yandex is térképen vezeti, melyik benzinkúton van elérhető üzemanyag. Ezek a lépések ugyanakkor inkább a kétségbeesést jelzik, hiszen maximum a kocsisorok hosszát csökkenheti valamelyest, mivel az autósok máshová is mehetnek tankolni.

Még több Globál

Magas szintről érkezett a lesújtó jelentés Amerikának: a háborúnak nincs vége, a rezsim stratégiája világos

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Trump engedélye után fénysebesen nekiugranának az életmentő PAC-3 rakéták gyártásának: meglepő helyről jött a bejelentés

Azt továbbra sem tudni, mi fogja garantálni, hogy az eddigieknél több üzemanyagot tudnak szállítani a töltőállomásokra.

Kapcsolódó cikkünk

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Komoly csapás bénítja Oroszországot, áhított fegyvert ad Ukrajnának Trump – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility