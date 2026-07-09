Reagált Ukrajna a súlyos vádakra: állami megrendelésre robbantották fel a kulcsfontosságú gázvezetéket?

A robbantás néhány hónappal azután történt, hogy Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát. A 2022 szeptemberében, a Balti-tengeren végrehajtott szabotázsakció megrongálta az Európába irányuló orosz gázexport egyik kulcsfontosságú útvonalát, az Északi Áramlat 1-et, valamint a még üzembe sem helyezett Északi Áramlat 2 gázvezetéket is.
Az ukrán vádhatóság közleménye szerint
az eddigi vizsgálatok alapján semmilyen bizonyíték nem utal arra, hogy Ukrajna, annak hivatalos szervei vagy tisztségviselői részt vettek volna a robbantásokban,
vagy hogy erre ukrán részről bárki utasítást adott volna. Hozzátették ugyanakkor, hogy a vizsgálat még nem zárult le, a bizonyítékok gyűjtése és értékelése jelenleg is folyamatban van.
A német szövetségi ügyészség múlt héten vádat emelt az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával gyanúsított, Szerhij Kuznyecov néven azonosított 50 éves ukrán férfi ellen. Azzal vádolják, hogy háborús bűncselekmény társtetteseként vett részt a robbantásokban,
mégpedig meg nem nevezett ukrán állami szervek megbízásából.
Kuznyecovot augusztusban vették őrizetbe Olaszországban, majd novemberben adták át Németországnak. A férfi tagadja a vádakat.
A német ügyészség szerint Kuznyecov – aki 2022-ben aktív szolgálatot teljesítő ukrán katonatiszt volt – más katonákkal együttműködve tervezte meg és hajtotta végre a gázvezetékek elleni támadást. A vád szerint a szabotázs célja a gázszállítás tartós ellehetetlenítése, ezáltal pedig az orosz háborús gépezet finanszírozásának gyengítése volt.
Az ukrán ügyészség jelezte, hogy
közös nyomozócsoport felállítását kezdeményezi a német hatóságokkal az információcsere felgyorsítása érdekében,
és a jövőben is szorosan együttműködik a német féllel.
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