Súlyos botrány rázta meg Trump legádázabb ellenfeleit, itt a visszalépés – Óriási a tét

Platner közölte, hogy

hivatalosan csak akkor lép vissza, ha garanciát kap arra, hogy az utódja kiválasztása átlátható és demokratikus módon történik.

A 41 éves osztrigatenyésztő és katonai veterén hangsúlyozta, hogy nem szeretné kijelölni az utódját, de a folyamatnak tükröznie kell a saját mozgalmát, annak tagjai akaratát és értékeit.

A párt baloldali, progresszív szárnyához sorolt Platner a közvetlen, populista stílusával már tavasszal a demokrata szenátorjelölti előválasztás élére tört Maine-ben. Kampányával elnyerte Bernie Sanders és Elizabeth Warren szenátorok támogatását is, a mérsékelt pártelit által támogatott fő vetélytársa pedig, aki az állam 78 éves kormányzója, Janet Mills volt, idő előtt feladta a jelöltséget.

Platner körül azonban egyre több ellentmondás is kirobbant.

Kiderült például, hogy egy náci "Totenkopf" szimbólumra emlékeztető tetoválása volt, amelyet a kampány alatt eltávolíttatott, de hatalmas port kavartak régi, szókimondó Reddit-bejegyzései is. Egyes exbarátnői állítólagos dühkezelési problémái miatt kérdőre vonták a temperamentumát, a napokban pedig egy nő, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban állt, azzal vádolta meg Platnert, hogy 2021-ben rárontott az otthonában, majd ittas állapotban megerőszakolta.

A vádat Platner határozottan tagadta, párttársai ezután mégis egymás után vonták meg tőle a támogatásukat.

Végül a Demokrata Párt szenátusi kampánybizottsága és a Maine állambeli demokrata szervezet is beszüntette a kampánya finanszírozását, amit Platner az elit jogtalan nyomásgyakorlásaként keretezett.

Mi jön ezután?

A Maine állambeli Demokrata Párt bejelentette, hogy a következő két héten belül rendkívüli jelölőgyűlést tartanak, a Platner helyett beugró politikus kilétéről így több száz pártküldött dönthet majd. A CNN szerint Platner helyett olyanok nevei merültek fel, akik a kormányzójelöltségért indultak, de kikaptak az előválasztáson:

Nirav Shah volt állami járványügyi vezető,

volt állami járványügyi vezető, Shenna Bellows közigazgatásért és választásokért felelős tisztviselő,

közigazgatásért és választásokért felelős tisztviselő, illetve Troy Jackson volt állami szenátusi elnök, favágó, akit Sanders szintén támogatott.

A maine-i szenátorválasztás kulcsfontosságú a demokraták számára, akik az alsóházi mellett a szenátusi többségre is hajtanak a félidős kongresszusi választáson novemberben.

Ha Maine-ben veszítenek az 1997 óta hivatalban lévő, mérsékelt republikánus Susan Collinsszal szemben, drámaian megcsappan annak az esélye, hogy a képviselőházzal együtt átfordítsák a Kongresszus jelenleg republikánus többségű felsőházát is.

Ehhez a demokratáknak meg kellene tartaniuk az összes meglévő szenátorukat, és Maine mellett három másik államban is nyerniük kellene. Erre elsősorban Észak-Karolinában, Ohióban, Iowában, Alaszkában vagy Texasban nyílhat lehetőségük. A demokrata célpontok közül azonban Maine lenne a legkézenfekvőbb, hisz ez az egyetlen, amelyet nem a republikánus Donald Trump zsebelt be a 2024-es elnökválasztáson.

Címlapkép forrása: Laura Brett/Getty Images