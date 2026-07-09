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Súlyos botrány rázta meg Trump legádázabb ellenfeleit, itt a visszalépés – Óriási a tét
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A demokrata párti Graham Platner szerdán felfüggesztette szenátusi kampányát Maine államban, miután egy nő nemi erőszakkal gyanúsította meg. Egy online közzétett videóban Platner "hamisnak" nevezte a vádat, és kijelentette, döntése nem a bűnösség beismerése, hanem annak a következménye, hogy a Demokrata Párt a kampánytámogatás megvonását helyezte kilátásba - írja a BBC.

Platner közölte, hogy

hivatalosan csak akkor lép vissza, ha garanciát kap arra, hogy az utódja kiválasztása átlátható és demokratikus módon történik.

A 41 éves osztrigatenyésztő és katonai veterén hangsúlyozta, hogy nem szeretné kijelölni az utódját, de a folyamatnak tükröznie kell a saját mozgalmát, annak tagjai akaratát és értékeit.

A párt baloldali, progresszív szárnyához sorolt Platner a közvetlen, populista stílusával már tavasszal a demokrata szenátorjelölti előválasztás élére tört Maine-ben. Kampányával elnyerte Bernie Sanders és Elizabeth Warren szenátorok támogatását is, a mérsékelt pártelit által támogatott fő vetélytársa pedig, aki az állam 78 éves kormányzója, Janet Mills volt, idő előtt feladta a jelöltséget.

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Platner körül azonban egyre több ellentmondás is kirobbant.

Kiderült például, hogy egy náci "Totenkopf" szimbólumra emlékeztető tetoválása volt, amelyet a kampány alatt eltávolíttatott, de hatalmas port kavartak régi, szókimondó Reddit-bejegyzései is. Egyes exbarátnői állítólagos dühkezelési problémái miatt kérdőre vonták a temperamentumát, a napokban pedig egy nő, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban állt, azzal vádolta meg Platnert, hogy 2021-ben rárontott az otthonában, majd ittas állapotban megerőszakolta.

A vádat Platner határozottan tagadta, párttársai ezután mégis egymás után vonták meg tőle a támogatásukat.

Végül a Demokrata Párt szenátusi kampánybizottsága és a Maine állambeli demokrata szervezet is beszüntette a kampánya finanszírozását, amit Platner az elit jogtalan nyomásgyakorlásaként keretezett.

Mi jön ezután?

A Maine állambeli Demokrata Párt bejelentette, hogy a következő két héten belül rendkívüli jelölőgyűlést tartanak, a Platner helyett beugró politikus kilétéről így több száz pártküldött dönthet majd. A CNN szerint Platner helyett olyanok nevei merültek fel, akik a kormányzójelöltségért indultak, de kikaptak az előválasztáson:

  • Nirav Shah volt állami járványügyi vezető,
  • Shenna Bellows közigazgatásért és választásokért felelős tisztviselő,
  • illetve Troy Jackson volt állami szenátusi elnök, favágó, akit Sanders szintén támogatott.

A maine-i szenátorválasztás kulcsfontosságú a demokraták számára, akik az alsóházi mellett a szenátusi többségre is hajtanak a félidős kongresszusi választáson novemberben.

Ha Maine-ben veszítenek az 1997 óta hivatalban lévő, mérsékelt republikánus Susan Collinsszal szemben, drámaian megcsappan annak az esélye, hogy a képviselőházzal együtt átfordítsák a Kongresszus jelenleg republikánus többségű felsőházát is.

Ehhez a demokratáknak meg kellene tartaniuk az összes meglévő szenátorukat, és Maine mellett három másik államban is nyerniük kellene. Erre elsősorban Észak-Karolinában, Ohióban, Iowában, Alaszkában vagy Texasban nyílhat lehetőségük. A demokrata célpontok közül azonban Maine lenne a legkézenfekvőbb, hisz ez az egyetlen, amelyet nem a republikánus Donald Trump zsebelt be a 2024-es elnökválasztáson.

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Címlapkép forrása: Laura Brett/Getty Images

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