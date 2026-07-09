Trump engedélye után fénysebesen nekiugranának az életmentő PAC-3 rakéták gyártásának: meglepő helyről jött a bejelentés

Az amerikai fejlesztésű Patriot légvédelmi rendszerek rendkívül fontos szerepet játszanak Ukrajnában, mivel a jelek szerint egyedül ezekkel képesek az orosz ballisztikus rakétákat megsemmisíteni. A legfontosabb problémát az utóbbi időszakban az jelenti, hogy globálisan hiány alakult ki a PAC-3 elfogórakétákból, ezek nélkül hatástalan a rendszer. Trump engedélye után számos kérdés merült fel, miképpen lehet Ukrajnában megvalósítani a gyártást, ám most némileg váratlan helyről jött a bejelentés: Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint együttműködésben már heteken belül megindulhat a gyártás.

Országunk egyike annak a négy NATO-tagországnak – Németország, Svédország és Hollandia mellett –, amelyek Ankarában olyan státuszt kaptak, amely lehetővé teszi a Patriot rakéták gyártásával és karbantartásával kapcsolatos technológiák átadását

– emelte ki a tárcavezető.

Kosiniak-Kamysz szerint az előkészületek heteken belül elkezdődhetnek, a lengyelek pedig szorosan együtt fognak működni az ukránokkal. Azt ugyanakkor kiemelték, hogy a csúcstechnológia gyártása rendkívül összetett, nem véletlen, hogy a PAC-3-asok még az Egyesült Államokban is hiányterméknek számítanak. A védelmi miniszter emiatt különösen nagy hangsúlyt fordít a sebességre. A katonai szakértők ugyanakkor másképp látják a helyzetet: egyes vélekedések szerint

az üzem felépítése egy, míg az első rakéták legyártása további két évet vehet igénybe.

A bejelentés annak fényében is különleges, hogy az elmúlt időszakban Ukrajna és Lengyelország között feszültté vált a hangulat. Varsó a 2022-es orosz invázió óta Kijev egyik legfontosabb támogatója volt, ám a két ország között állandóan ott lebegett a második világháborús volhíniai mészárlás ügye, mivel a lengyelek azt szerették volna, ha a több tízezer lengyel etnikumú civil legyilkolása miatt bocsánatot kér az ukrán vezetés. Ez nem történt meg, sőt, Volodimir Zelenszkij elnök a mészárlásokat végrehajtó Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezte el az egyik katonai alakulatot. Ez súlyos diplomáciai csatához vezetett: több politikus sorra küldte vissza a kitüntetéseit Kijevnek, a lengyel államfő pedig megfosztotta Zelenszkijt a legmagasabb lengyel megtiszteltetéstől, a Fehér Sas-rendtől.

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