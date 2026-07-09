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Trump hangot váltott, Lukasenko lavíroz: egyre több irányból szűkülhet Putyin mozgástere
Globál

Trump hangot váltott, Lukasenko lavíroz: egyre több irányból szűkülhet Putyin mozgástere

Portfolio
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Donald Trump egyre kevésbé tűnik semleges közvetítőnek, Lukasenko látványosan óvatosabb Moszkvával szemben, a balti államok pedig újabb orosz provokációtól tartanak. A Portfolio Global Insight legújabb adásában Demkó Attilával, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatójával azt vizsgáltuk, milyen külpolitikai mozgástér maradt Putyin előtt, és mi kényszerítheti végül tárgyalóasztalhoz Oroszországot.

Az orosz–ukrán háború jelenlegi szakaszában nemcsak a frontvonalon zajlanak fontos folyamatok. Legalább ennyire lényeges, hogyan változik a nagyhatalmi diplomácia, az amerikai álláspont, a NATO fenyegetettségérzete és a Moszkvához kötődő szövetségesek magatartása. Ezek együtt határozhatják meg, meddig képes Vlagyimir Putyin folytatni a háborút − mutatott rá Demkó Attila, az NKE John Lukacs Intézetének programigazgatója a Global Insight legújabb epizódjában.

Az egyik legfontosabb fejlemény Donald Trump hangnemváltása. A G7-csúcson az amerikai elnök már nem egyszerűen békeközvetítői pozícióból beszélt, hanem érezhetően nagyobb megértést mutatott Ukrajna katonai lépései, köztük a dróntámadások iránt, bátornak nevezve Zelenszkijt. A Kreml így egyre hangosabban méltatlankodik amiatt, hogy Washington szerintük felrúgta az „Anchorage szellemiségét”.

Ez azért fontos, mert Trump korábban éppen kiszámíthatatlanságával adott reményt Moszkvának: a Kreml abban bízhatott, hogy az amerikai elnök nyomást gyakorol Kijevre, gyors alkut akar, és nem feltétlenül ragaszkodik az ukrán feltételekhez.

Trump továbbra is kiszámíthatatlan

A helyzet ugyanakkor továbbra sem egyértelmű. Trump politikai stílusa miatt nehéz megjósolni, tartós irányváltásról van-e szó, vagy csak taktikai üzenetről. Az amerikaiak korábban óvatosak voltak az oroszországi mélységi csapásokkal kapcsolatban, most viszont egyre nyíltabban ismerik el az ukrán drónháború jelentőségét. Ez ellentmondásnak tűnhet, de inkább annak a jele, hogy

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Washingtonban is változhat a kockázatértékelés: ha Oroszország nem hajlandó engedni, nőhet a hajlandóság a fájdalomküszöb emelésére.

Közben Belarusz magatartása is figyelemre méltó. Alexander Lukasenko sokáig Moszkva legfontosabb katonai-politikai támaszának tűnt a térségben, és egy időben még az is felmerült, hogy akár aktívan beléphetnek a háborúba az oroszok oldalán. Most viszont az, hogy Minszk a hírek szerint leállított egy, az orosz dróntámadásokat segítő relérendszert, arra utalhat: Lukasenko elsősorban a saját rezsimje túlélését tartja szem előtt. Ez egyben jelzi a Kreml szövetségi rendszerének korlátait.

A NATO lehet a következő célpont?

Mindezt súlyosbítja a NATO elleni provokáció lehetősége. A balti államok régóta figyelmeztetnek arra, hogy Oroszország valamilyen hibrid, korlátozott vagy hamis zászlós művelettel tesztelheti a szövetség reakcióját. A kérdés különösen érzékeny Trump elnöksége alatt: Moszkva számára csábító lehet kipróbálni, mennyire automatikus az 5. cikkely politikai érvényesítése, vagyis az az alapelv, hogy egy NATO-tag elleni támadás az egész szövetség elleni támadásnak számít.

Egy ilyen lépés ugyanakkor rendkívül kockázatos lenne Oroszország számára. Miközben az orosz hátországot ukrán dróncsapások érik, az üzemanyag-ellátásban zavarok jelentkeznek, és a fronton is hatalmas emberveszteségek árán haladnak előre, Moszkva aligha engedhet meg magának egy valódi új frontot. Provokációra, tesztelésre, információs műveletekre lehet tér, de nyílt NATO-konfrontációra aligha.

Marad a sokismeretlenes egyenlet

A háború kimenetele ezért továbbra is Putyin politikai számításán múlik. Ha az orosz elnök azt hallja tanácsadóitól, hogy a Donbasz még megszerezhető, és a fronton elért lassú előrenyomulás igazolja az áldozatokat, akkor tovább húzhatja a konfliktust. Ha viszont az ukrán mélységi csapások, a gazdasági zavarok, a társadalmi elégedetlenség, az amerikai nyomás és a szövetségesek óvatossága egyszerre kezdenek hatni, akkor megnyílhat az út egy komolyabb tűzszüneti alku felé.

Címlapkép forrása: Andrew Kravchenko/Bloomberg via Getty Images

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