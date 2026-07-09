Váratlan fordulat: mégis megállapodhat Ukrajna a vadászgépekről, kiderült, mi hozhatja a változást

A miniszter részletezte a harci repülőgépek átadásának tervezetét, amelynek értelmében a vadászgépeket ukrán dróntechnológiáért cserébe adnák át Kijevnek. Kosiniak-Kamysz megerősítette, hogy a felek jelenleg is erről az ügyletről egyeztetnek.

Egyértelmű javaslatról van szó, miszerint MiG vadászgépeket adnánk drónokért cserébe. Az ukrán fél először igent mondott, majd meggondolta magát, de most visszatértek a tárgyalóasztalhoz, ami mindenképpen pozitív fejlemény. Bízom benne, hogy sikerül tető alá hozni a megállapodást

– fogalmazott a tárcavezető.

A hét korábbi részében a miniszter még úgy nyilatkozott, hogy a vadászgépek átadásának kérdése egyelőre nyitott maradt. A tárgyalások elakadása mögött az állt, hogy Kijev korábban visszalépett attól az egyezségtől, amely a repülőgépeket az ukrán dróntechnológiához való hozzáférésért cserébe biztosította volna Lengyelországnak. A miniszter néhány nappal később azt állította, hogy Ukrajna egy történelmi vita miatt nem osztja meg a dróntechnológiáját a lengyel féllel.

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