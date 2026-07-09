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Végleg feladta békés múltját a világ egyik legerősebb hatalma: félelmetes rombolókkal fegyverzik fel a szomszédjukat
Globál

Végleg feladta békés múltját a világ egyik legerősebb hatalma: félelmetes rombolókkal fegyverzik fel a szomszédjukat

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Tokió Abukuma-osztályú romboló hadihajókat fog átadni a Fülöp-szigeteknek, a közeljövőben várható tranzakcióról most több részletet is elárultak – írja a Japan Times.

A távol-keleti térségben egyre szorosabb katonai együttműködések születnek a kínai befolyás növekedésének árnyékában. Ennek ékes bizonyítéka, hogy Japán a következő években összesen öt darab Abukuma-osztályú rombolót ad át a Manilának. A hivatalos bejelentést Gilberto Teodoro Jr., a Fülöp-szigetek védelmi minisztere tette, azt is elmondta, hogy a felek közötti kommunikáció már tavaly elindult.  

A közleményből az is kiderült, hogy az első átadni tervezett hadihajót 2027-ben fogják kivonni a Tengerészeti Önvédelmi Erők szolgálatából.

A két ország között egyre szorosabb védelmi kapcsolat bontakozik ki, miután az indo-csendes-óceáni térségben Kína egyre nagyobb befolyást szerez, ez pedig fenyegeti az érintett országok érdekeit. Japán szakított a korábbi pacifista politikájával, a hadsereg folyamatos fejlesztése mellett határoztak. Mostanra Tokió folyamatosan lazítja a fegyverexportra vonatkozó törvényeket is, a mostani átadás még nem ennek a része: 2022-ben a nemzetbiztonsági stratégiában mutatták be a hivatalos biztonsági segélyprogramot (OSA), ennek keretében különféle segítséget nyújtanak a partnerországoknak.

Manila a jövőben további fejlesztéseket tervez a haderő környékén, a védelmi miniszter elmondta, hogy további fegyvereket szerezhetnek be Japántól, valamint az infrastruktúrát is bővítik. Ezek részeként hajóellenes rakétákat és radarokat telepíthetnek.

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