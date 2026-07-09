Veszélyes eszkaláció: rakétákat lőttek ki az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesére, megszólaltak a szirénák

Iráni rakétákat semmisített meg Jordánia légterében az arab ország hadserege csütörtökön - jelentette be az ammáni tájékoztatási minisztérium szóvivője.

Mohammad Momani az al-Mamlaka televíziós csatornának adott nyilatkozatában elmondta, Jordánia több régiójában megszólaltak a légvédelmi szirénák is, és hozzátette, hogy a hadsereget készültségbe helyezték.

A jordániai állami hírügynökség tájékoztatása szerint Irán nyolc rakétát lőtt ki az ország felé, áldozatok és károk nincsenek.

Az Egyesült Államok ammáni nagykövetsége felszólította a Jordániában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak védett helyen, ne menjenek ki az utcára, és kövessék a helyi hatóságok utasításait.

Az amerikai hadsereg már második éjszaka bombáz újra iráni célpontokat, miután Teherán a tűzszünet lejártát követően teherhajókat kezdett támadni a térségben. Az iráni egészségügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az amerikai légicsapásoknak. Az iráni erők erre válaszul indítanak drón- és rakétacsapásokat a térségben Washingtonnal szövetséges államok területe ellen, elsősorban amerikai támaszpontokra Kuvaitban és Bahreinben.

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