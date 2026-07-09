ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Veszélyes eszkaláció: rakétákat lőttek ki az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesére, megszólaltak a szirénák
Globál

Veszélyes eszkaláció: rakétákat lőttek ki az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesére, megszólaltak a szirénák

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Iráni rakétákat semmisített meg Jordánia légterében az arab ország hadserege csütörtökön - jelentette be az ammáni tájékoztatási minisztérium szóvivője.

Mohammad Momani az al-Mamlaka televíziós csatornának adott nyilatkozatában elmondta, Jordánia több régiójában megszólaltak a légvédelmi szirénák is, és hozzátette, hogy a hadsereget készültségbe helyezték.

A jordániai állami hírügynökség tájékoztatása szerint Irán nyolc rakétát lőtt ki az ország felé, áldozatok és károk nincsenek.

Az Egyesült Államok ammáni nagykövetsége felszólította a Jordániában tartózkodó amerikai állampolgárokat, hogy maradjanak védett helyen, ne menjenek ki az utcára, és kövessék a helyi hatóságok utasításait.

Az amerikai hadsereg már második éjszaka bombáz újra iráni célpontokat, miután Teherán a tűzszünet lejártát követően teherhajókat kezdett támadni a térségben. Az iráni egészségügyi minisztérium csütörtöki közlése szerint legkevesebb 14 halálos áldozata és 78 sebesültje van az amerikai légicsapásoknak. Az iráni erők erre válaszul indítanak drón- és rakétacsapásokat a térségben Washingtonnal szövetséges államok területe ellen, elsősorban amerikai támaszpontokra Kuvaitban és Bahreinben.

Még több Globál

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Nagy fegyverüzletet kötött Ukrajna: ez érinti az FP-5 Flamingo csúcsfegyvert is

Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: Ukrajnában látott technológia bukkant fel a fenyegetett szigeten

Kapcsolódó cikkünk

Megindult az Egyesült Államok légiereje: jönnek a számok az iráni bombázás után

Nem bír magával Amerika és Irán: itt vannak az újabb katonai támadások, de Trump nem tudja, hogy ez már nyílt háború-e

Újabb erős megszólalások Trumptól - Példátlan akció indulhat Irán ellen

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Komoly csapás bénítja Oroszországot, áhított fegyvert ad Ukrajnának Trump – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility