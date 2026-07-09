ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Ma 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Videó: a lángok martalékává vált az oroszok Szu–35-ös nehéz vadászbombázója – De a feketeleves még csak most jöhet
Globál

Videó: a lángok martalékává vált az oroszok Szu–35-ös nehéz vadászbombázója – De a feketeleves még csak most jöhet

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán légierő beszámolója szerint szerdán lelőttek egy orosz Szu–35-ös vadászgépet a front keleti részén, amiről felvételeket is nyilvánosságra hoztak. A Kyiv Independent a hír kapcsán feleleveníti, hogy Ukrajna hamarosan olyan svéd Gripen vadászgépeket kaphat, amelyek átírhatják az erőviszonyokat a levegőben.

Először az ukrán légierő számolt be arról a közösségi médiában, hogy egy újabb orosz "légi terroristát" semmisítettek meg, de részleteket nem közölt azon kívül, hogy egy Szu–35-ösről van szó.

Később az ukrán 3. hadtest bejelentette, hogy a többcélú harcászati vadászrepülőgépet az ő illetékességi területükön lőtték le, és

egy videófelvételt is közzétettek, amelyen állítólag a gép lelövése és annak égő roncsa látható.

Még több Globál

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Itt a megállapodás: félelmetes csúcsfegyvert telepít Trump az európai nagyhatalom területére

Sosem látott egységről szólt volna, végül Donald Trump kijelentései határozták meg a NATO-csúcsot - De milyen szerep jutott Magyarországnak?

Orosz források szerint a pilóta katapultált, így túlélte az incidenst.

Az orosz hadsereg a Szu–35-ös nehéz vadászbombázókat sokoldalúan alkalmazza, többek közt arra, hogy siklóbombákat indítson az ukrán célpontok ellen.

Ukrajna jelenleg nem rendelkezik hatékony eszközzel ezen támadások elhárítására, ám a helyzet a közeljövőben gyökeresen megváltozhat.

A hónapokon belül érkező, svéd gyártású Gripen vadászgépeiket ugyanis Meteor típusú, nagy hatótávolságú légiharc-rakétákkal szerelik fel, amelyek a mostaninál távolabbi csapásokat is lehetővé fognak tenni.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi megállapodás született: csúcsfegyverekkel felszerelt vadászgépek védik majd Ukrajna egét

Ez jelentheti a fordulatot: olyan vadászgépeket kap Ukrajna, amitől komolyan tarthatnak az oroszok

A Kyiv Independentnek nyilatkozó ukrán repülési szakértő, Andrij Haruk szerint a megnövelt hatótávolság jelentősen visszavetheti az orosz fegyverek hatékonyságát, hiszen

arra kényszerítheti az orosz pilótákat, hogy onnantól fogva a frontvonaltól messzebb oldják ki a siklóbombáikat.

Kapcsolódó cikkünk

Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Váratlan fordulat Magyarországon: nem az autógyártás, hanem a mesterséges intelligencia pörgeti fel az exportot
Komoly csapás bénítja Oroszországot, áhított fegyvert ad Ukrajnának Trump – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility