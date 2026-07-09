Videó: a lángok martalékává vált az oroszok Szu–35-ös nehéz vadászbombázója – De a feketeleves még csak most jöhet

Először az ukrán légierő számolt be arról a közösségi médiában, hogy egy újabb orosz "légi terroristát" semmisítettek meg, de részleteket nem közölt azon kívül, hogy egy Szu–35-ösről van szó.

️ CONFIRMED!On July 8, 2026, a Russian Su-35 multi-role fighter was shot down on the eastern sector! Glory to Ukraine! Together to victory! pic.twitter.com/r8S9fgQaC5 https://t.co/r8S9fgQaC5 — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) July 8, 2026

Később az ukrán 3. hadtest bejelentette, hogy a többcélú harcászati vadászrepülőgépet az ő illetékességi területükön lőtték le, és

egy videófelvételt is közzétettek, amelyen állítólag a gép lelövése és annak égő roncsa látható.

Moment a Russian Su-35 crashes after being shot down by the Ukrainian Air Force, followed by footage of the wreckage on the ground. https://t.co/CWLqIHW38S pic.twitter.com/JY72gojN2P https://t.co/CWLqIHW38S — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) July 8, 2026

Orosz források szerint a pilóta katapultált, így túlélte az incidenst.

Az orosz hadsereg a Szu–35-ös nehéz vadászbombázókat sokoldalúan alkalmazza, többek közt arra, hogy siklóbombákat indítson az ukrán célpontok ellen.

Ukrajna jelenleg nem rendelkezik hatékony eszközzel ezen támadások elhárítására, ám a helyzet a közeljövőben gyökeresen megváltozhat.

A hónapokon belül érkező, svéd gyártású Gripen vadászgépeiket ugyanis Meteor típusú, nagy hatótávolságú légiharc-rakétákkal szerelik fel, amelyek a mostaninál távolabbi csapásokat is lehetővé fognak tenni.

A Kyiv Independentnek nyilatkozó ukrán repülési szakértő, Andrij Haruk szerint a megnövelt hatótávolság jelentősen visszavetheti az orosz fegyverek hatékonyságát, hiszen

arra kényszerítheti az orosz pilótákat, hogy onnantól fogva a frontvonaltól messzebb oldják ki a siklóbombáikat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images