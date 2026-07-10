Azt hitték, kiiktatásával egy csapásra megnyerhetik a háborút - Eltemették Ali Hameneit

Meggyilkolása után több mint négy hónappal eltemették Irán volt legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hameneit - számolt be csütörtökön az iráni média.

A temetési szertartás Irán legszentebb síita kegyhelyén, az Imam Reza-szentélyben történt szülővárosában, Meshedben, az ország északkeleti részén. A gyászszertartások mintegy egy héten át tartottak.

Hamenei február 28-án halt meg egy izraeli légitámadásban, amely a teheráni hivatalos rezidenciáját érte. Ekkor kezdődött az Egyesült Államok és Izrael háborúja Irán ellen, amely több mint öt hétig tartott, mígnem április elején tűzszüneti megállapodás született. A tűzszünet és a háború befejezéséről szóló keretmegállapodás ellenére, a konfliktus ismét kiéleződött.

Hamenei fiát, Modzstaba Hameneit nevezték ki az ország új államfőjének, aki azóta nem jelent meg a nyilvánosság előtt, ami találgatásokat váltott ki egészségi állapotáról.

Az állami adatok szerint Iránban több millióan vettek részt a napokig tartó gyászünnepségeken. Legfőbb vezetőként Hameneinek volt a végső szava az Iszlám Köztársaság minden fontos kérdésében. A síita ajatollah ugyanakkor az állam legfőbb vallási tekintélye is volt.

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