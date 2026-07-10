Beértek Ukrajna csapásai: veszélybe került az oroszok legfőbb bevételi forrása

Ukrajna az elmúlt hónapokban felerősítette az energetikai létesítmények, köztük a kőolaj-finomítók elleni dróntámadásait, hogy ezzel is gyengítse Moszkva háborús képességeit. Az IEA szerint a finomítókat, tárolókat és a szállítási infrastruktúrát érő folyamatos csapások rontják a kitermelési kilátásokat.
A szervezet az idei évre napi 85 ezer, a következőre pedig napi 150 ezer hordóval fogta vissza az orosz kínálatra vonatkozó várakozását,
így a kitermelés a vizsgált időszakban átlagosan napi 8,8 millió hordót tehet ki. A világ harmadik legnagyobb olajtermelőjének kibocsátása idén várhatóan napi 8,9 millió hordó lesz, 2027-ben pedig napi 8,8 millió hordóra mérséklődik a 2025-re jelzett 9,2 millió hordós szinthez képest.
Oroszország júniusi kőolaj-kitermelése napi 120 ezer hordóval, napi 8,86 millió hordóra emelkedett a májusi szinthez képest, ám ez még így is napi 900 ezer hordóval elmaradt az OPEC+ csoport által meghatározott kvótától.
A finomítók elleni csapások ugyanakkor az elmúlt hónapokban növelték az orosz nyersolaj-kivitelt. Iparági források szerint a nyugati kikötőkből induló szállítmányok volumene júniusban rekordot döntött, és várhatóan júliusban is ezen a magas szinten stabilizálódik. A balti-tengeri Primorszk és Uszty-Luga, valamint a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőiből származó export júniusban megközelítette a napi 3 millió hordót.
Az IEA júniusban napi 5,8 millió hordóra becsülte a teljes orosz nyersolajexportot, ami napi 620 ezer hordós növekedésnek felel meg. Ezzel párhuzamosan Oroszország a héten a gázolaj kivitelére is tilalmat vezetett be a benzin és a repülőgép-üzemanyag korlátozása mellett, hogy ezzel enyhítse a belföldi üzemanyaghiányt.
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