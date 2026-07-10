Betelt a pohár, azonnali tárgyalásokat sürgetnek a pusztító amerikai csapások után

Egyiptom és Katar felszólította az Egyesült Államokat és Iránt, hogy folytassák a fegyveres konfliktus rendezését célzó tárgyalásokat - közölte pénteken az egyiptomi külügyminisztérium.

Telefonbeszélgetésük során Badr Abdelati egyiptomi külügyminiszter és katari kollégája, Muhammad bin Abdul Rahmán Ál Száni "valamennyi felet felszólította, hogy részesítsék előnyben a diplomáciai megoldást és a párbeszédet, és kezdjék újra a tárgyalásokat" - olvasható az egyiptomi külügyminisztérium közleményében.

Miközben a héten újrakezdődtek az ellenségeskedések Teherán és Washington között, Irán legfelsőbb biztonsági szervének a vezetője pénteken figyelmeztetett, hogy Teherán támadással válaszol minden, az infrastruktúrája ellen intézett támadásra, így Izraelt is megtámadja.

"Reagálni fogunk az infrastruktúránk elleni minden támadásra, és nem kíméljük (...) a cionista rezsimet sem" - jelentette ki Mohammad Báger Zolgadr, a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács vezetője az állami televízióban ismertetett közlemény szerint.

Csütörtökre virradó éjszaka az Egyesült Államok tömeges csapásokat mért Iránra, a hadsereg szerint mintegy 90 katonai célpontot támadtak.

Az iszlám köztársaság azonban azzal vádolta meg Washingtont, hogy polgári infrastruktúrákat is célba vett annak érdekében, hogy megakadályozza a hívőket az Ali Hamenei korábbi legfőbb vallási és politikai vezető meshedi temetésén való részvételben. Teherán szerint támadás ért hidakat, valamint a Teherán és Meshed közötti vasútvonalat is.

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