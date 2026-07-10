Drónokkal és lőfegyverekkel akartak az elnökre támadni, terrorizmus előkészítésével vádolják a nyolcfős bandát az Egyesült Államokban

A helyi idő szerint csütörtökön megjelent szövetségi vádirat szerint a nyolc ember júniusban a Fehér Háznál rendezett UFC küzdősport-gálán akarta
drónokkal és lőfegyverekkel megtámadni az összegyűlt közönséget, amelyben ott volt az elnök és családja, valamint az adminisztráció több tagja.
A bírósági iratból kiderül, hogy a csoport tagjai májusban kezdtek szervezkedni, amikor pénzt különítettek el a terrorcselekmény céljaira, és lőfegyvereket, lőszereket, robbanószereket, golyóálló mellényeket, drónokat, valamint további felszereléseket szereztek be.
A nyomozóhatóságok négy nappal a terrortámadás tervezett időpontja előtt, június 10-én szereztek tudomást a több államban zajló szervezkedésről, majd vették őrizetbe annak vezetőit - derült ki a korábbi tájékoztatásból, amely szerint a nyomozás során jóval több ember került látókörbe, aki tudhatott a tervekről.
A szövetségi főügyészség júniusban több államban kezdeményezett bírósági eljárást, az új, Ohio államban keltezett vádindítvány ugyanakkor egyesítené a különálló ügyeket és bűnszervezetként állítaná bíróság elé az érintetteket. Az indítékról annyit tudni, hogy a csoport tagjai a terrortámadással az amerikai kormányzatot akarták destabilizálni.
Az egyesített vádirat szerint a gyanúsítottak zárt internetes fórumokon kommunikáltak egymással, és csak a tervezésért felelős legszűkebb kör rendelkezett a támadás minden részletéről szóló információval, ők viszont készen álltak saját testi épségüket is kockáztatni az akció érdekében.
Az egyik gyanúsított júniusban tett vallomása szerint a támadást két lépcsőben tervezték végrehajtani június 14-én, a sportgála idején. Először robbanószerekkel megrakott drónokat vezettek volna hivatali épületeknek Washington belvárosában, majd a kialakult káoszt kihasználva lőfegyverekből terveztek tüzet nyitni a több tízezres tömegre.
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