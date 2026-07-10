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Egyre magasabb helyen ismerik be: nagy a baj Oroszországban, vésztervet készítenek
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Egyre magasabb helyen ismerik be: nagy a baj Oroszországban, vésztervet készítenek

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Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes az újságíróknak elismerte, hogy valóban súlyos ellátási problémákkal kénytelenek szembenézni Oroszországban – írja a Gazeta.

Az utóbbi hetekben folyamatosan olyan képsorok születnek Oroszország több területén, amely benzinkutak előtt üzemanyagra várakozó kocsisorokat mutat. A probléma egyáltalán nem elszigetelt, már országszerte milliókat érint, a Financial Times elemzése szerint a regionális intézkedések alapján nagyjából 50 millió ember számolhat átmeneti ellátási zavarokkal. A helyzet miatt az orosz politikai vezetők közül egyre több és egyre magasabb beosztású döntéshozók szólalnak meg a témában.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes sem tudta kikerülni a kérdést:

El kell ismernünk, hogy vannak problémák és hiányok, ezért látunk sorokat. Néha a benzinkutak instabilak

– mondta és hozzáfűzte, hogy az olajfinomítók az ukrán dróntalálatok miatt „hibásodtak meg”.

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Novak akkor megjegyezte, hogy Oroszország „továbbra is elegendő olajfinomító kapacitással rendelkezik”, és továbbra is üzemanyagot exportálnak. Hozzátette ugyanakkor, hogy most a helyzet rendezése érdekében a kivitelt betiltották. A miniszterelnök-helyettes szerint a helyzetet rontja, hogy spekulánsok megpróbálnak profitálni a kialakult helyzetből, ez rontja az ellátási lehetőségeket. Dmitrij Peszkov szerint az Egyesült Államokra kell nyomást gyakorolni, hogy Kijev leállítsa a támadásokat. Erre kevés az esély, miután Donald Trump amerikai elnök jelentette ki, hogy az olajfinomítók elleni csapások segíthetnek lezárni a háborút.

Moszkvában gőzerővel dolgoznak, hogy megtalálják a megoldást, ennek értelmében

felmerült a kisméretű és mobil finomítók telepítése, ami nehezebb támadólehetőséget adna az ukránoknak.

A gyorsan telepíthető, 8-12 hónap alatt felállítható üzemek évente egy millió tonnás kapacitással bírnának, de csak egy, esetleg két terméket – jellemzően benzint vagy gázolajat – lennének képesek előállítani.

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Címlapkép forrása: Rostislav Netisov/Anadolu via Getty Images

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