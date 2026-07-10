Egyre magasabb helyen ismerik be: nagy a baj Oroszországban, vésztervet készítenek

Az utóbbi hetekben folyamatosan olyan képsorok születnek Oroszország több területén, amely benzinkutak előtt üzemanyagra várakozó kocsisorokat mutat. A probléma egyáltalán nem elszigetelt, már országszerte milliókat érint, a Financial Times elemzése szerint a regionális intézkedések alapján nagyjából 50 millió ember számolhat átmeneti ellátási zavarokkal. A helyzet miatt az orosz politikai vezetők közül egyre több és egyre magasabb beosztású döntéshozók szólalnak meg a témában.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes sem tudta kikerülni a kérdést:

El kell ismernünk, hogy vannak problémák és hiányok, ezért látunk sorokat. Néha a benzinkutak instabilak

– mondta és hozzáfűzte, hogy az olajfinomítók az ukrán dróntalálatok miatt „hibásodtak meg”.

Novak akkor megjegyezte, hogy Oroszország „továbbra is elegendő olajfinomító kapacitással rendelkezik”, és továbbra is üzemanyagot exportálnak. Hozzátette ugyanakkor, hogy most a helyzet rendezése érdekében a kivitelt betiltották. A miniszterelnök-helyettes szerint a helyzetet rontja, hogy spekulánsok megpróbálnak profitálni a kialakult helyzetből, ez rontja az ellátási lehetőségeket. Dmitrij Peszkov szerint az Egyesült Államokra kell nyomást gyakorolni, hogy Kijev leállítsa a támadásokat. Erre kevés az esély, miután Donald Trump amerikai elnök jelentette ki, hogy az olajfinomítók elleni csapások segíthetnek lezárni a háborút.

Moszkvában gőzerővel dolgoznak, hogy megtalálják a megoldást, ennek értelmében

felmerült a kisméretű és mobil finomítók telepítése, ami nehezebb támadólehetőséget adna az ukránoknak.

A gyorsan telepíthető, 8-12 hónap alatt felállítható üzemek évente egy millió tonnás kapacitással bírnának, de csak egy, esetleg két terméket – jellemzően benzint vagy gázolajat – lennének képesek előállítani.

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