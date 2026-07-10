Éjszakai pusztítás: tucatnyi orosz katonai hajóra és kulcsfontosságú olajfinomítókra mért csapást Ukrajna

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az éjszakai akciókban eltalált tizennyolc vízi jármű között
- tizenhárom tanker,
- három szárazáruszállító,
- egy komp és
- egy kisegítő hajó szerepelt.
Az orosz hadsereg ezeket a hajókat elsősorban katonai logisztikai feladatokra, így az Ukrajna elleni invázióhoz szükséges üzemanyag, kenőanyagok és egyéb hadifelszerelések szállítására alkalmazta.
A tengeri célpontok mellett az ukrán hadsereg az orosz katonai ellátási lánc szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúrákat is támadott. Csapást mértek az Azovi-tenger térségét kiszolgáló, a Rosztovi területen működő taganrogi olajterminálra, valamint ismét célba vették a Krasznodari határterületen található iljszkiji olajfinomítót. Ez utóbbi üzem Oroszország déli részének egyik legjelentősebb finomítója, ahol a támadást követően robbanások rázták meg a területet, és tűz ütött ki. Szintén újabb találat érte a Leningrádi területen fekvő, uszty-lugai Novatek olaj- és gázipari komplexumot is.
A háború eközben újabb civil áldozatokat követelt ukrán területen. Vadim Filaskin, Doneck megye kormányzója arról számolt be, hogy az orosz erők hét légibombát dobtak Kramatorszkra és a környező településekre. A támadásokban négyen vesztették életüket – köztük egy tizennégy éves fiú –, kilencen pedig megsérültek.
Ezt követően Zaporizzsja is célkeresztbe került. Ivan Fedorov, a megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők három irányított légibombát vetettek be a város ellen. Ebben a támadásban egy ember meghalt, és további kilencen megsebesültek, köztük egy gyermekkel.
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