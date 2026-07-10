Éjszakai pusztítás: tucatnyi orosz katonai hajóra és kulcsfontosságú olajfinomítókra mért csapást Ukrajna

Péntekre virradó éjszaka az ukrán fegyveres erők tizennyolc orosz hajóra, valamint több stratégiai jelentőségű oroszországi olajipari létesítményre mértek csapást, miközben az orosz hadsereg Kramatorszkot és Zaporizzsját bombázta, aminek következtében civilek veszítették életüket és sebesültek meg.

Az ukrán vezérkar tájékoztatása szerint az éjszakai akciókban eltalált tizennyolc vízi jármű között

tizenhárom tanker,

három szárazáruszállító,

egy komp és

egy kisegítő hajó szerepelt.

Az orosz hadsereg ezeket a hajókat elsősorban katonai logisztikai feladatokra, így az Ukrajna elleni invázióhoz szükséges üzemanyag, kenőanyagok és egyéb hadifelszerelések szállítására alkalmazta.

A tengeri célpontok mellett az ukrán hadsereg az orosz katonai ellátási lánc szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúrákat is támadott. Csapást mértek az Azovi-tenger térségét kiszolgáló, a Rosztovi területen működő taganrogi olajterminálra, valamint ismét célba vették a Krasznodari határterületen található iljszkiji olajfinomítót. Ez utóbbi üzem Oroszország déli részének egyik legjelentősebb finomítója, ahol a támadást követően robbanások rázták meg a területet, és tűz ütött ki. Szintén újabb találat érte a Leningrádi területen fekvő, uszty-lugai Novatek olaj- és gázipari komplexumot is.

A háború eközben újabb civil áldozatokat követelt ukrán területen. Vadim Filaskin, Doneck megye kormányzója arról számolt be, hogy az orosz erők hét légibombát dobtak Kramatorszkra és a környező településekre. A támadásokban négyen vesztették életüket – köztük egy tizennégy éves fiú –, kilencen pedig megsérültek.

Ezt követően Zaporizzsja is célkeresztbe került. Ivan Fedorov, a megye kormányzója közölte, hogy az orosz erők három irányított légibombát vetettek be a város ellen. Ebben a támadásban egy ember meghalt, és további kilencen megsebesültek, köztük egy gyermekkel.

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