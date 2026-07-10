Ez lesz a jövő hadviselése: Ukrajna egy területen teljesen lecserélné az embereket robotokra

Az év eleje óta az ukrán haderő már több mint 66 300 szárazföldi drónbevetést regisztrált. A védelmi beszerzési ügynökség, vagyis a DOT eddig több mint 22 ezer szárazföldi pilóta nélküli jármű beszerzésére szerződött le a 2026-os évre, és az év végéig ezt a mennyiséget jelentősen növelni tervezik.
A kijelölt cél az, hogy a frontvonalbeli logisztikai feladatokat teljes egészében automatizált megoldásokkal váltsák ki.
Az ukrán egységek 2026 áprilisában hajtottak végre először olyan sikeres állásfoglalást, amelyben kizárólag légi és szárazföldi drónokat alkalmaztak.
A havi bevetések száma az év első felében folyamatosan emelkedett, januárban 7511, februárban 7960, márciusban 9072, áprilisban 11 028, májusban 14 059, júniusban pedig már 16 676 ilyen missziót regisztráltak. Az áprilisi, kizárólag pilóta nélküli eszközökkel végrehajtott műveletet megelőző három hónapban a szárazföldi robotok több mint 22 ezer bevetést teljesítettek olyan rendszerek alkalmazásával, mint a Ratel, a Termit, az Ardal, a Risz, a Zmij, a Protektor és a Volja.
Az ukrán védelmi tárca az első félévben 67 új szárazföldi robotrendszert rendszeresített a haderőben, amelyek közül a legújabb a július 8-án jóváhagyott Tancsik Droid 12.7 modell, amelyet felderítésre és könnyű páncélozott járművek megsemmisítésére fejlesztettek ki. Május közepéig Ukrajna összesen 1028 darab, 11,7 millió dollár összértékű szárazföldi robotrendszert vett át a DOT-Chain elnevezésű védelmi beszerzési platformon keresztül, amely
lehetővé teszi a katonák számára, hogy közvetlenül a szükségleteiknek megfelelő eszközöket válasszák ki.
Szerhij 'Flash' Beszkresztnov minisztériumi tanácsadó májusban rámutatott arra, hogy a szárazföldi eszközök alkalmazásának legfőbb akadályát nem a hardveres korlátok, hanem az összeköttetési problémák jelentik. A nehéz terepviszonyok, a városi infrastruktúra, a fasorok és a különböző fedezékek ugyanis jelentősen gyengítik a vezérlőjeleket, a kapcsolatot vesztett robotok pedig használhatatlanná válnak a bevetések során.
Az eszközök használatának ösztönzésére a védelmi tárca bevezette az 'eBaly' (eScoring) elnevezésű pontrendszert. A katonai egységek a sikeresen teljesített feladatok után pontokat kapnak, amelyeket a Brave1 Market online platformon válthatnak be FPV-drónokra, nehéz bombázó drónokra, szárazföldi robotrendszerekre, elektronikus hadviselési eszközökre és egyéb technológiákra. A megújult programban már több mint 400 ukrán harci egység vett részt, és mintegy 790 millió dollár értékben rendeltek felszerelést, beleértve több mint félmillió drónt. Ez a rendszer
közvetlenül csatornázza be a harctéri teljesítményt a beszerzési döntésekbe, jelentősen lerövidítve a csapatok valós igényei és a tényleges kiszállítás közötti bürokratikus átfutási időt.
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