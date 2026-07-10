Felbukkanhatott a hatodik generációs F-47-es vadászgép repülés közben, van rajta egy furcsaság

Néhány hete elárasztotta a közösségi médiát egy felvétel, amelyen egy különleges kialakítású, feltételezhetően fejlesztés alatt álló vadászgép bukkan fel a hírhedt 51-es körzet közelében. Azonnal terjedni kezdett a pletyka, hogy

a képeken az amerikai légierő csúcsfejlesztése, a hatodik generációs F-47-es egyik korai változata látható.

Ezt senki sem erősítette meg hivatalosan, de azonnal be is indultak a találgatások, hogy a Pentagon hogyan képzeli el a fegyvert. Rögtön a kialakítás meglepte a téma iránt érdeklődőket, az ugyanis a látottak alapján az eltér a korábban felvázoltaktól. A jármű a leírás szerint hosszú, lapátszerű orral, „nagy kacsaszárnyakkal” és hátrafelé ívelt szárnyakkal bír. A korábban látott terveken egy ettől teljesen eltérő, delta szárnyas nehézvadászgép szerepelt. Ez rögtön számos kérdést vetett fel a szakértői körökben.

Darold Cummings, repülőgépmérnök, aki részt vett korábban az első ötödik generációs vadászgép kifejlesztésének programjában, azt mondta a TWZ-nek, hogy ilyenkor egy nagy csapatot kell összehangolni. A mérnököknek együtt kell dolgozniuk azokon a megoldásokon, amelyek a radar keresztmetszeti területének csökkentése érdekében. Kiemelte az úgynevezett „finomsági arányt”, ami a repülőgép hosszának és maximális szélességének arányára utal. A lap a Concorde repülőgépet hozza fel példának, mivel ez rendkívül hosszú és keskeny törzzsel rendelkezik, így az arány jóval nagyobb. Itt veszi elő a Sears-Haack diagramot, amely a legkisebb elméleti ellenállást vázolja fel a szuperszonikus sebességű testek alapján a hosszúság és térfogat alapján. A modern katonai repülőgépek fejlesztésénél ezt a formát veszik elő példának, ez a kiinduló keretrendszer.

A videó minősége nyitott kérdéseket hagy a szárnyak kialakításával kapcsolatban, több eltérő, korábbi projektre emlékeztet a homályos felvétel. A végül elkaszált YP-23 Black Widow és a 2002-ben bemutatott Boeing Bird of Prey demonstrációs tervét idézik a látottak. Cummings kiemeli, hogy ezek a típusok működtek, ám hangsúlyozta, hogy a legjobb megoldás egyértelműen a MANTA (többtengelyes farok nélküli repülőgép). Ennek előnye, hogy nincsenek benne metszéspontok, amelyek potenciális gyenge pontot jelentenek. Ugyanakkor szerinte a videón látható gép maximális sebességével kérdések merülnek fel, ami csökkentheti a hatékonyságát. A TWZ kiemeli, hogy a következő generációs gépeknél a szárny kialakítása jelenti talán a legfontosabb szempontot, mivel ez a manőverezhetőséget, az üzemanyag-kapacitást, és a végsebességet is meghatározhatja. Az F-47 eredeti elvárásainál a Mach 2+-t határozták meg, ez

az amerikai légierő eddigi gépeinél magasabb, de az elemzés szerint nem elegendő egy esetleges farok nélküli delta kialakításhoz képest.

A másik izgalmas vitatémát a manőverezhetőséget javító „kacsaszárnyak” adják. Ezek kifejezetten akkor jelentenek előnyt, ha farok nélküli verzióban gondolkodnak, ám a lopakodó képességek szempontjából inkább negatív a hatásuk. Ilyeneket más helyeken is használnak, például a kínai J-20-as ötödik generációs gépeknél, kiemelkedően fontos, hogy ezek állása változtatható-e. Ugyanakkor ez a hatótávolságot befolyásolhatja, ami a deltaszárnyú kialakítás egyik legnagyobb előnyét adja. A TWZ-nek nyilatkozó szakértők azt emelték ki, hogy a „kacsaszárny” akkor a legelőnyösebb, ha azokat például repülőgép-hordozókhoz tervezik a haditengerészet számára.

Az elemzés hosszasan kitér még a fegyverraktárakra is, amelyek kulcsfontosságúak az alacsony észlelhetőség szempontjából, ám a videó erre semmiféle választ nem nyújtott. Azt ugyanakkor kiemelik, hogy a jelentős előrelépést a kisebb átmérőjű fegyverek kifejlesztése jelentheti. Ugyanakkor a különböző funkciók kiszolgálásához itt már jelentős előnyt fognak jelenteni a hatodik generációs koncepcióhoz kapcsolódó „hűséges szárnysegéd” drónok, amelyek össze lesznek kapcsolva a központként funkcionáló vadászgéppel. Ezen túl is számos olyan szempont van, amely egyelőre megválaszolatlan (például a szívónyílások helyzete és mérete), ezért nem lehet túl sokat tudni a vélt F-47-es koncepciójáról. A rövid és homályos felvétel mégis szélesebb körű diskurzust indított el Amerika legmodernebb vadászgépével kapcsolatban.

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