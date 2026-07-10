Felbukkanhatott a hatodik generációs F-47-es vadászgép repülés közben, van rajta egy furcsaság

Néhány hete elárasztotta a közösségi médiát egy felvétel, amelyen egy különleges kialakítású, feltételezhetően fejlesztés alatt álló vadászgép bukkan fel a hírhedt 51-es körzet közelében. Azonnal terjedni kezdett a pletyka, hogy
a képeken az amerikai légierő csúcsfejlesztése, a hatodik generációs F-47-es egyik korai változata látható.
Ezt senki sem erősítette meg hivatalosan, de azonnal be is indultak a találgatások, hogy a Pentagon hogyan képzeli el a fegyvert. Rögtön a kialakítás meglepte a téma iránt érdeklődőket, az ugyanis a látottak alapján az eltér a korábban felvázoltaktól. A jármű a leírás szerint hosszú, lapátszerű orral, „nagy kacsaszárnyakkal” és hátrafelé ívelt szárnyakkal bír. A korábban látott terveken egy ettől teljesen eltérő, delta szárnyas nehézvadászgép szerepelt. Ez rögtön számos kérdést vetett fel a szakértői körökben.
Cropped version of the “new” Area 51 test article flying footage. https://t.co/zKdGNbW7qy pic.twitter.com/PmFApGArRh https://t.co/zKdGNbW7qy— Thenewarea51 (@thenewarea51) June 5, 2026
Darold Cummings, repülőgépmérnök, aki részt vett korábban az első ötödik generációs vadászgép kifejlesztésének programjában, azt mondta a TWZ-nek, hogy ilyenkor egy nagy csapatot kell összehangolni. A mérnököknek együtt kell dolgozniuk azokon a megoldásokon, amelyek a radar keresztmetszeti területének csökkentése érdekében. Kiemelte az úgynevezett „finomsági arányt”, ami a repülőgép hosszának és maximális szélességének arányára utal. A lap a Concorde repülőgépet hozza fel példának, mivel ez rendkívül hosszú és keskeny törzzsel rendelkezik, így az arány jóval nagyobb. Itt veszi elő a Sears-Haack diagramot, amely a legkisebb elméleti ellenállást vázolja fel a szuperszonikus sebességű testek alapján a hosszúság és térfogat alapján. A modern katonai repülőgépek fejlesztésénél ezt a formát veszik elő példának, ez a kiinduló keretrendszer.
A videó minősége nyitott kérdéseket hagy a szárnyak kialakításával kapcsolatban, több eltérő, korábbi projektre emlékeztet a homályos felvétel. A végül elkaszált YP-23 Black Widow és a 2002-ben bemutatott Boeing Bird of Prey demonstrációs tervét idézik a látottak. Cummings kiemeli, hogy ezek a típusok működtek, ám hangsúlyozta, hogy a legjobb megoldás egyértelműen a MANTA (többtengelyes farok nélküli repülőgép). Ennek előnye, hogy nincsenek benne metszéspontok, amelyek potenciális gyenge pontot jelentenek. Ugyanakkor szerinte a videón látható gép maximális sebességével kérdések merülnek fel, ami csökkentheti a hatékonyságát. A TWZ kiemeli, hogy a következő generációs gépeknél a szárny kialakítása jelenti talán a legfontosabb szempontot, mivel ez a manőverezhetőséget, az üzemanyag-kapacitást, és a végsebességet is meghatározhatja. Az F-47 eredeti elvárásainál a Mach 2+-t határozták meg, ez
az amerikai légierő eddigi gépeinél magasabb, de az elemzés szerint nem elegendő egy esetleges farok nélküli delta kialakításhoz képest.
A másik izgalmas vitatémát a manőverezhetőséget javító „kacsaszárnyak” adják. Ezek kifejezetten akkor jelentenek előnyt, ha farok nélküli verzióban gondolkodnak, ám a lopakodó képességek szempontjából inkább negatív a hatásuk. Ilyeneket más helyeken is használnak, például a kínai J-20-as ötödik generációs gépeknél, kiemelkedően fontos, hogy ezek állása változtatható-e. Ugyanakkor ez a hatótávolságot befolyásolhatja, ami a deltaszárnyú kialakítás egyik legnagyobb előnyét adja. A TWZ-nek nyilatkozó szakértők azt emelték ki, hogy a „kacsaszárny” akkor a legelőnyösebb, ha azokat például repülőgép-hordozókhoz tervezik a haditengerészet számára.
Az elemzés hosszasan kitér még a fegyverraktárakra is, amelyek kulcsfontosságúak az alacsony észlelhetőség szempontjából, ám a videó erre semmiféle választ nem nyújtott. Azt ugyanakkor kiemelik, hogy a jelentős előrelépést a kisebb átmérőjű fegyverek kifejlesztése jelentheti. Ugyanakkor a különböző funkciók kiszolgálásához itt már jelentős előnyt fognak jelenteni a hatodik generációs koncepcióhoz kapcsolódó „hűséges szárnysegéd” drónok, amelyek össze lesznek kapcsolva a központként funkcionáló vadászgéppel. Ezen túl is számos olyan szempont van, amely egyelőre megválaszolatlan (például a szívónyílások helyzete és mérete), ezért nem lehet túl sokat tudni a vélt F-47-es koncepciójáról. A rövid és homályos felvétel mégis szélesebb körű diskurzust indított el Amerika legmodernebb vadászgépével kapcsolatban.
Címlapkép forrása: Anna Moneymaker/Getty Images
Sokkterápia a Volkswagennél - A modellek fele eltűnhet, teljesen új korszak kezdődik
A régi recept megbukott.
Akár 150 milliós bírság is jöhet: létfontosságú határidőt mulasztott el sok cég Magyarországon
A cégek túlnyomó többsége sikeresen megfelelt a követeleményeknek.
Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikusan apad a Duna: megszólalt a Vízmű Budapest vízellátásáról
Folyamatosak a szélsőségek a folyón.
Vége az ingyenes autózásnak: fizetőssé teszik az autópályákat és az utakat egy európai országban
Ekkortól kell mindenkinek matricát váltania.
Váratlan fordulat az OpenAI-nál: leállítják az egyik alkalmazásukat
Nem váltotta be a reményeket.
Hiába a beton és a védőháló, új módszerrel támadják az orosz drónok Ukrajna kulcsfontosságú létesítményeit
Más megközelítést alkalmaznak, egyelőre úgy néz ki, hogy sikeresen.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!