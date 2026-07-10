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Gyilkosság áldozata lehetett az egykori brit képviselőnő, saját otthonában végezhettek vele
Globál

Gyilkosság áldozata lehetett az egykori brit képviselőnő, saját otthonában végezhettek vele

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A brit rendőrség gyilkossági nyomozást indított a 78 éves korában elhunyt korábbi kormánytag, Ann Widdecombe halálának ügyében, akinek halálhírét pénteken hozták nyilvánosságra.

A devoni és cornwalli rendőrség közleménye szerint a nyomozás még a kezdeti szakaszban jár, de gyors ütemben halad. A hatóságok közölték, hogy minden szükséges erőforrást bevetnek a pontos körülmények tisztázása és a feltételezhetően fehér bőrű férfi elkövető kézre kerítése érdekében.

A rendőröket csütörtökön dél körül riasztották a politikus otthonába, ahol súlyos sérülésekkel, holtan találták az egykori képviselőt, a helyszíni igazságügyi vizsgálat pedig jelenleg is tart.

Shabana Mahmood belügyminiszter a közösségi médiában fejezte ki mély megrendülését, és rendkívül aggasztónak nevezte a haláleset körülményeit.

Widdecombe 1987 és 2010 között a Konzervatív Párt parlamenti képviselőjeként dolgozott, és több államtitkári pozíciót is betöltött John Major kormányában. Politikusi pályafutása során határozott társadalmi konzervativizmusáról vált ismertté, így ellenezte az abortuszt, valamint a homoszexuális és a heteroszexuális kapcsolatok beleegyezési korhatárának egységesítését is. A katolikus hitre áttért, magát szűznek valló, hajadon politikus a hagyományos családi értékek elkötelezett szószólója volt.

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A parlamentből való távozása után, 2010-ben szerepelt a Strictly Come Dancing című televíziós táncos showműsorban, ahol esetlen mozgása és a zsűri kemény bírálatai dacára rendkívül népszerűvé vált a nézők körében. Később csatlakozott a Nigel Farage vezette Brexit Párthoz, amelynek színeiben 2019 és 2020 között európai parlamenti képviselőként tevékenykedett.

Utolsó politikai tisztségében a Reform UK bevándorlásügyi szóvivője volt, amely párt jelenleg a legtöbb közvélemény-kutatást vezeti.

Halálhírének bejelentését követően korábbi konzervatív és reformpárti kollégái egyaránt megemlékeztek róla. Boris Johnson korábbi miniszterelnök hősies Brexit-pártinak és nagyszerű szónoknak nevezte az elhunytat, aki szavaival mindig képes volt fellelkesíteni a konzervatív hallgatóságot.

Az elmúlt évtizedben két aktív brit parlamenti képviselő is gyilkosság áldozatává vált: a munkáspárti Jo Cox 2016-ban, míg a konzervatív David Amess 2021-ben veszítette életét merényletben.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Finnbarr Webster/Getty Images

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