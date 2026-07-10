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Hatalmas áttörést vitt véghez Kína: olyan dolgot értek el, ami eddig csak az Egyesül Államoknak jött össze
Globál

Hatalmas áttörést vitt véghez Kína: olyan dolgot értek el, ami eddig csak az Egyesül Államoknak jött össze

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Sikeresen tesztelt Kína pénteken egy kísérleti rakétavisszanyerő rendszert, amelyben egy tengeri platformra rögzített hálóval fogták fel a visszatérő rakétafokozatot. Az állami média beszámolója szerint az áttöréssel Peking közelebb kerülhet ahhoz, hogy megtörje az Egyesült Államok fölényét az újrahasználható hordozórakéták piacán.

A Hosszú Menetelés–10B hordozórakéta a dél-kínai Hajnan kereskedelmi űrrepülőteréről emelkedett a magasba helyi idő szerint délután negyed egykor. Nagyjából hat perccel a hordozó- és a felső fokozat szétválása után az első fokozat függőlegesen tért vissza, és sikeresen landolt a tengeri platformon, jelentette a CCTV állami televízió. Ez volt az első alkalom, hogy Kína sikeresen nyert vissza egy pályára állításra képes rakétafokozatot.

A hír hatására megugrottak a kínai űripari vállalatok részvényei, a China Spacesat és a China Satellite Communications papírjai egyaránt elérték a napi maximális emelkedési limitet.

A Hosszú Menetelés–10B hordozórakétát gyakran hasonlítják a SpaceX közepes teherbírású Falcon 9-eséhez. Az eszközt a vezető állami rakétafejlesztő, a China Academy of Launch Vehicle Technology fejlesztette ki kereskedelmi célokra, és

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legalább 16 tonnás hasznos terhet képes alacsony Föld körüli pályára állítani.

A Falcon 9-cel ellentétben azonban a kínai rakéta nem kihajtható lábakra támaszkodva, önállóan száll le a szárazföldi vagy úszó platformra, hanem speciális "rögzítőhorgokkal" akad fenn a tengeri egység hálójában.

Kína már közel egy évtizede fejleszti saját újrahasználható hordozórakétáját, amivel felvenné a versenyt az eddig nagy számban csak a SpaceX által alkalmazott, visszatérő rakétafokozatokkal. A részben újrahasználható rakéták jelentősen csökkentik a rakétaindítások költségeit, ezáltal Kína számára különösen fontosak az ambíciózus kereskedelmi műholdkonstellációk pályára állításában. Peking a finanszírozás megkönnyítése érdekében a tőzsdei bevezetés szabályait is enyhítette a technológiát fejlesztő vállalatok számára.

A Hosszú Menetelés–10 rakétacsalád a 2030 előttre tervezett kínai emberes holdmissziók első számú hordozóeszköze, így a 10B változat fontos adatokat és technológiai visszajelzést szolgáltathat a teljes holdprogram számára. A CCTV beszámolója szerint Kína tervei között szerepel, hogy még az idén újra felhasználja a rakéta első fokozatát egy következő indításhoz.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

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