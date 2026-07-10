Hatalmas áttörést vitt véghez Kína: olyan dolgot értek el, ami eddig csak az Egyesül Államoknak jött össze

Sikeresen tesztelt Kína pénteken egy kísérleti rakétavisszanyerő rendszert, amelyben egy tengeri platformra rögzített hálóval fogták fel a visszatérő rakétafokozatot. Az állami média beszámolója szerint az áttöréssel Peking közelebb kerülhet ahhoz, hogy megtörje az Egyesült Államok fölényét az újrahasználható hordozórakéták piacán.

A Hosszú Menetelés–10B hordozórakéta a dél-kínai Hajnan kereskedelmi űrrepülőteréről emelkedett a magasba helyi idő szerint délután negyed egykor. Nagyjából hat perccel a hordozó- és a felső fokozat szétválása után az első fokozat függőlegesen tért vissza, és sikeresen landolt a tengeri platformon, jelentette a CCTV állami televízió. Ez volt az első alkalom, hogy Kína sikeresen nyert vissza egy pályára állításra képes rakétafokozatot.

For the first time, China has successfully landed an orbital reusable booster at sea. pic.twitter.com/GCmAuu9a2j https://t.co/GCmAuu9a2j — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 10, 2026

A hír hatására megugrottak a kínai űripari vállalatok részvényei, a China Spacesat és a China Satellite Communications papírjai egyaránt elérték a napi maximális emelkedési limitet.

A Hosszú Menetelés–10B hordozórakétát gyakran hasonlítják a SpaceX közepes teherbírású Falcon 9-eséhez. Az eszközt a vezető állami rakétafejlesztő, a China Academy of Launch Vehicle Technology fejlesztette ki kereskedelmi célokra, és

legalább 16 tonnás hasznos terhet képes alacsony Föld körüli pályára állítani.

A Falcon 9-cel ellentétben azonban a kínai rakéta nem kihajtható lábakra támaszkodva, önállóan száll le a szárazföldi vagy úszó platformra, hanem speciális "rögzítőhorgokkal" akad fenn a tengeri egység hálójában.

Kína már közel egy évtizede fejleszti saját újrahasználható hordozórakétáját, amivel felvenné a versenyt az eddig nagy számban csak a SpaceX által alkalmazott, visszatérő rakétafokozatokkal. A részben újrahasználható rakéták jelentősen csökkentik a rakétaindítások költségeit, ezáltal Kína számára különösen fontosak az ambíciózus kereskedelmi műholdkonstellációk pályára állításában. Peking a finanszírozás megkönnyítése érdekében a tőzsdei bevezetés szabályait is enyhítette a technológiát fejlesztő vállalatok számára.

A Hosszú Menetelés–10 rakétacsalád a 2030 előttre tervezett kínai emberes holdmissziók első számú hordozóeszköze, így a 10B változat fontos adatokat és technológiai visszajelzést szolgáltathat a teljes holdprogram számára. A CCTV beszámolója szerint Kína tervei között szerepel, hogy még az idén újra felhasználja a rakéta első fokozatát egy következő indításhoz.

Forrás: Reuters

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