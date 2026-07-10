Hiába a beton és a védőháló, új módszerrel támadják az orosz drónok Ukrajna kulcsfontosságú létesítményeit

Nyílt forrású elemzések alapján az orosz haderő optikai szállal vezérelt, kisméretű drónokkal játssza ki az ukrán légvédelmet, és rongál meg nagyfeszültségű alállomásokat az északi, frontvonal menti Szumi területen - írja a Reuters.

Oroszország a háború folyamán rendszerszerűen támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát, különösen a frontvonalhoz közeli régiókban. Az ukrán hatóságok erre válaszul hatalmas betonszarkofágokkal és drónellenes hálókkal védik a nagyfeszültségű transzformátorokat, a határ menti övezetekben pedig sűrűn telepítettek olyan elektronikus hadviselési rendszereket, amelyek a drónokat irányító rádiójelek zavarására szolgálnak.

A kisméretű, rendkívül mozgékony, belső nézetes (FPV) drónok legújabb típusai viszont optikai kábelen keresztül kapják az utasításokat, így teljesen érzéketlenek a rádióelektronikai zavarásra

– egészen addig, amíg a vékony, áttetsző vezeték el nem szakad vagy be nem akad valahova. Joshua Scriven, a Centre for Information Resilience elemzője kifejtette, hogy az orosz erők először egy drónnal lyukat ütnek a védőhálón, majd a keletkezett résen keresztül egy második eszközt irányítanak a célpontra.

A CIR négy ilyen sikeres támadást azonosított a komoly védelemmel ellátott, 330 kilovoltos alállomások ellen, és legalább négy további csapást regisztrált a kisebb, kevésbé védett, 110 kilovoltos létesítményeknél. A DeepState elemzői szerint a 330 kilovoltos alállomások elleni akciók 16–26 kilométerre a frontvonal mögött történtek, tehát jelentősen megnőtt az eszközök hatótávolsága úgy, hogy egy-egy ilyen eszköz előállítási költsége mindössze 2000 dollár körül mozog.

Joshua Scriven szerint a csapások egy átfogóbb orosz stratégia részét képezik, amelynek célja az egyes ukrán régiók leválasztása az országos energiahálózatról, majd a helyi erőművek célba vételével a teljes áramszolgáltatás ellehetetlenítése. A Szumi terület 2024 nyara óta különösen intenzív orosz támadásoknak van kitéve, miután Ukrajna ebből az irányból indított offenzívát orosz területre, majd az ukrán erők visszaszorítását követően az orosz hadsereg is offenzívát indított a térség ellen. Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a régió biztonsági helyzete az utóbbi időben tovább romlott.

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