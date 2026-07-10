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Hiába repkednek a rakéták, több tartályhajó átkelt a Hormuzi-szoroson
Globál

Hiába repkednek a rakéták, több tartályhajó átkelt a Hormuzi-szoroson

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Az elmúlt napokban ismét több cseppfolyósítottföldgáz-szállító tartályhajó kelt át a Hormuzi-szoroson, miközben Japánhoz köthető hajók sora hagyta el a Perzsa-öblöt – derül ki a hajózási adatokból és a tokiói kormányzati bejelentésekből. A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható.

A Hormuzi-szoros a globális kőolaj- és LNG-szállítások egyik kulcsfontosságú útvonala, amelyet a hajózási vállalatok és a kormányok az elmúlt hetekben feszült figyelemmel kísértek. A kereskedelmi hajók elleni iráni támadások, valamint az azokra válaszul mért amerikai csapások miatt a szoroson áthaladó forgalom korábban jelentősen visszaesett.

A Kpler és az LSEG adatai szerint azonban

az utóbbi napokban legalább öt, üresen közlekedő LNG-szállító lépett be a szorosba.

Köztük van a görög GasLog által üzemeltetett GasLog Shanghai, valamint a QatarEnergyhez köthető Al Samriya, Al Dafna, Al Gattara és Al Rayyan.

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A GasLog Shanghai és az Al Rayyan feltehetően az éjszaka folyamán kelt át a szoroson, miután korábban a vízi úton kívül észlelték őket. A másik három, QatarEnergyhez köthető hajót hetekkel ezelőtt India nyugati partjainál látták utoljára.

Eközben Kaneko Jaszusi japán közlekedési miniszter arról számolt be, hogy huszonkét Japánhoz köthető hajó – köztük hat nagyméretű nyersolajszállító tartályhajó – hagyta el a térséget, így már csak négy ilyen egység maradt a Perzsa-öbölben. A hajók biztonságos áthaladásának részleteit a minisztérium biztonsági okokból nem kívánta részletezni.

A Japán Hajótulajdonosok Szövetsége szerint a konfliktus kezdetén még negyvenöt, összesen mintegy 1100 fős legénységgel hajózó vízi jármű tartózkodott a térségben, ez a szám mostanra négy hajóra és nagyjából 100 tengerészre csökkent.

Forrás: Reuters

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