Még a rendőrfőnök ellen is vádat emeltek: öt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják a szerb gyilkossági ügy kapcsán

Az ügyészség közlése szerint a fővádlott, Sasa Vukovic május 12-én a szerb főváros Senjak városrészében a 27 nevű étteremben előre kitervelten, tizennégy lövéssel megölte az 52 éves Aleksandar Nesovicot, majd a többi vádlott közreműködésével megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait és elrejteni a holttestet. Az ügyészség indítványozta valamennyi vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.
Külön eljárás indult Veselin Milic, a belgrádi rendőrség korábbi vezetője ellen. A vád szerint
- hivatali minőségében tudomást szerzett a súlyos bűncselekményről,
- mégsem tett feljelentést, továbbá
- szolgálati feljegyzésében valótlan adatokat tüntetett fel, illetve
- lényeges információkat hallgatott el.
Ezekért a bűncselekményért legalább ötéves szabadságvesztésre számíthat, ha bűnösnek találják.
A volt rendőri vezetőt július 6-án, több mint ötvennapos előzetes letartóztatás után helyezték szabadlábra.
Az ügy nagy visszhangot váltott ki Szerbiában. A korábban közölt információk szerint az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy az azóta leváltott belgrádi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze.
A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.
Az ügyészség azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre - akik szintén rendőrök - a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit. Az áldozat bebetonozott holttestét kilenc nappal később találták meg hordóba rejtve és elásva a Belgrádtól mintegy 40 kilométerre fekvő Indjija területén. A férfit a DNS-e alapján azonosították.
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