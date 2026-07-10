SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Még a rendőrfőnök ellen is vádat emeltek: öt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják a szerb gyilkossági ügy kapcsán
Globál

Még a rendőrfőnök ellen is vádat emeltek: öt év börtönre számíthat, ha bűnösnek találják a szerb gyilkossági ügy kapcsán

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Vádat emelt a belgrádi felsőbb ügyészség hat ember ellen a májusban Belgrádban történt leszámolás ügyében, míg külön vádirat készült a belgrádi rendőrség korábbi vezetője, Veselin Milic ellen, akit bűncselekmény bejelentésének elmulasztásával és okirat-hamisítással gyanúsítanak.

Az ügyészség közlése szerint a fővádlott, Sasa Vukovic május 12-én a szerb főváros Senjak városrészében a 27 nevű étteremben előre kitervelten, tizennégy lövéssel megölte az 52 éves Aleksandar Nesovicot, majd a többi vádlott közreműködésével megpróbálta eltüntetni a bűncselekmény nyomait és elrejteni a holttestet. Az ügyészség indítványozta valamennyi vádlott előzetes letartóztatásának meghosszabbítását.

Külön eljárás indult Veselin Milic, a belgrádi rendőrség korábbi vezetője ellen. A vád szerint

  • hivatali minőségében tudomást szerzett a súlyos bűncselekményről,
  • mégsem tett feljelentést, továbbá
  • szolgálati feljegyzésében valótlan adatokat tüntetett fel, illetve
  • lényeges információkat hallgatott el.

Ezekért a bűncselekményért legalább ötéves szabadságvesztésre számíthat, ha bűnösnek találják.

A volt rendőri vezetőt július 6-án, több mint ötvennapos előzetes letartóztatás után helyezték szabadlábra.

Még több Globál

Gyilkosság áldozata lehetett az egykori brit képviselőnő, saját otthonában végezhettek vele

Drónokkal és lőfegyverekkel akartak az elnökre támadni, terrorizmus előkészítésével vádolják a nyolcfős bandát az Egyesült Államokban

Logikai csapdát azonosítottak az AI-modellekben: komoly biztonsági kérdéseket vet fel

Az ügy nagy visszhangot váltott ki Szerbiában. A korábban közölt információk szerint az alvilághoz köthető Aleksandar Nesovic azt követően tűnt el, hogy az azóta leváltott belgrádi rendőrfőnök, Veselin Milic május 12-én egy belgrádi étterembe hívta őt, hogy egy másik, szintén bűnözői körökhöz kapcsolódó férfival, Sasa Vukoviccsal fennálló nézeteltéréseit rendezze.

A békítés helyett azonban újabb vita tört ki, amelynek során a tanúk szerint Sasa Vukovic fegyvert rántott, majd több lövéssel megölte Aleksandar Nesovicot.

Az ügyészség azt közölte, hogy Veselin Milic és három testőre - akik szintén rendőrök - a történtek után segítséget nyújtottak az ügy szereplőinek. Ketten elszállították a holttestet, míg a volt rendőrfőnök egy másik rendőr társaságában a kávézóban maradt, hogy eltüntesse a nyomokat és törölje a biztonsági kamerák felvételeit. Az áldozat bebetonozott holttestét kilenc nappal később találták meg hordóba rejtve és elásva a Belgrádtól mintegy 40 kilométerre fekvő Indjija területén. A férfit a DNS-e alapján azonosították.

Kapcsolódó cikkünk

Vucic kimondta a rideg valóságot: évekig elmaradhat a várva várt uniós bővítés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár ránk a hétvégén
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility