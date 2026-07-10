Megállíthatatlan folyamatba csúszott a világ egyik legfejlettebb szigete, és ez nagyon veszélyes jövővel fenyeget

A belügyminisztérium legújabb statisztikái alapján az év első felében mindössze 46 344 születést regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában még 55 375 újszülött jött a világra. A múlt hónap végén Tajvan lakossága 23 243 565 főt tett ki, ami több mint százezres visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest, a megelőző hónaphoz viszonyítva pedig meghaladja a kilencezer fős csökkenést. A világ egyik legfejlettebb gazdaságával bíró

Tajvan tavaly hivatalosan is szuper-elöregedő társadalommá vált, ami azt jelenti, hogy a 65 éves vagy annál idősebb lakosok aránya meghaladja a 20 százalékot.

A múlt hónap végén a lakosság 11,34 százalékát tette ki a 0–14 éves korosztály, 68,18 százalékát a 15–64 évesek, és 20,49 százalékát a 65 éves vagy idősebb korcsoport. Az idősek aránya Tajpejben volt a legmagasabb, 24,61 százalék, míg Hszincsu megyében a legalacsonyabb, 15,38 százalék.

A múlt hónapban 7324 születést jegyeztek fel, ami 1644-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál, ám 492-vel több a májusi adathoz képest. A legmagasabb nyers születési arányszámot Hszincsu városában mérték, ahol ezer lakosra 5,05 születés jutott, míg a legalacsonyabbat Csilungban regisztrálták, ezer főre vetítve mindössze 2,2 születéssel.

Ugyanebben a hónapban 16 340 halálesetet regisztráltak, ami ezer lakosra vetítve 8,55-ös nyers halálozási arányszámot jelent. A nemzetközi vándorlást tekintve 65 101-en érkeztek Tajvanra, miközben 65 161-en hagyták el a szigetet, így a nettó migráció 60 fős veszteséget mutatott. A múlt hónapban 7210 házasságkötést anyakönyveztek, amelyek közül 254 köttetett azonos nemű párok között. Ugyanebben az időszakban 4269 válást regisztráltak, ebből 81 érintett azonos nemű párokat.

A népességcsökkenés komoly veszélyt jelent a szigetre nézve, mivel a szomszédos Kína folyamatosan növeli a nyomását. Peking korábban 2027-et jelölte meg a hadsereg számára, hogy "álljon készen Tajvan elfoglalására". Az alacsonyabb lakosságszám hosszabb távon azt is eredményezheti, hogy

a krízishelyzetben bevethető katonák száma csökken, ami megváltoztatja az erőviszonyokat.

Tajpej az elmúlt időszakban a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet fordít a fegyverkezésre, de egy esetleges invázió visszaverése az Egyesült Államok és a szomszédos országok közbeavatkozásán is múlhat.

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