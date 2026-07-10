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Megdöbbentő felfedezést tettek a tenger mélyén: sosem látott koncentrációjú aranyra bukkantak
Globál

Megdöbbentő felfedezést tettek a tenger mélyén: sosem látott koncentrációjú aranyra bukkantak

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Japán kutatók olyan aranylelőhelyre bukkantak egy víz alatti vulkáni kráterben, amely a világ eddig ismert legnagyobb aranykoncentrációjával rendelkezik. A felfedezés ismét felerősítette a vitát arról, hogy szabad-e bányászati tevékenységet folytatni a tengerfenék aktív hidrotermális mezőin - írta meg a Sciencealert.

A Tokiótól mintegy 350 kilométerre délre fekvő Higasi-Aogasima-kráterben a szakemberek úgynevezett fekete füstölőket és hidrotermális dombokat találtak, amelyek jelentős mennyiségű aranyat képeznek.

Ezek a víz alatti kürtők nemcsak apró aranyszemcséket bocsátanak ki, hanem úgynevezett "láthatatlan aranyat" is termelnek,

amely szabad szemmel vagy hagyományos mikroszkóppal nem észlelhető, mivel a tengerfenék üledékébe zárva rejtőzik.

A Sizuokai, a Vaszeda és a Tokiói Egyetem kutatói a Scientific Reports tudományos lapban közölt tanulmányukban másodlagos ion-tömegspektrometriával (SIMS) elemezték a kőzetmintákat.

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Ezzel a rendkívül érzékeny vizsgálati módszerrel kimagasló koncentrációjú aranyat mutattak ki, amely a pirit nevű ásványba zárva rejtőzik.

A pirit a vas és a kén fényes vegyülete, amelyet jellegzetes külseje miatt gyakran neveznek "bolondok aranyának" is, most azonban kiderült, hogy valódi aranyat rejtett.

A szakemberek szerint az arany két különböző formában van jelen a kráterben, egyrészt nanorészecskékként a piritbe ágyazódva, másrészt önálló atomokként az ásvány kémiai szerkezetébe épülve. A tanulmány szerzői szerint az itt talált pirit rendelkezik jelenleg a világ legnagyobb aranykoncentrációjával.

A lelőhely ráadásul a Japán által vizsgált többi kürtőmezőhöz képest viszonylag sekély vízben található. A könnyű hozzáférhetőség és a kiemelkedő gazdasági potenciál

rendkívül vonzó célponttá teszi a területet a jövőbeli bányászat számára.

Jelenleg azonban a világon sehol sem működik kereskedelmi célú mélytengeri aranybánya, mivel a "láthatatlan arany" költséghatékony és eredményes kinyerési technológiáját még nem sikerült kidolgozni.

Korábban egy Pápua Új-Guinea partjainál tervezett víz alatti bányaprojekt már megbukott, a vállalkozás ugyanis a pénzügyi nehézségek és a környezetvédelmi tiltakozások miatt csődbe ment, amivel a szigetország mintegy 85 millió dollárt veszített. Bár több csendes-óceáni állam is a mélytengeri bányászat 2030-ig tartó moratóriuma mellett áll ki, Japán a geopolitikai és környezetvédelmi aggályok ellenére is folytatja a kutatásokat.

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