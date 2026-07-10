SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Globál

Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nyugati források szerint Ukrajna dróntámadásai olyan komoly károkat okoztak az orosz energetikai hálózatban, hogy a Sberbank már olyan applikációt fejleszt, ami megmutatja, egyáltalán hol lehet tankolni. Egyes hírek szerint az orosz finomítók negyven százaléka is kieshetett a működésből. Kijev számára az ankarai NATO-csúcs jó híreket hozott: a folyamatosa viták elllenére folytatódnak a tárgyalások a lengyel Mig-29-es vadászgépek beszerzéséről, Trump pedig úgy tűnik, nem csak a Patriot PAC-3 licencét adta oda Zelenszkijnek, hanem egy rakétaszállítmányt is beígért. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Megint súlyos csapások érték az orosz olajinfrastruktúrát

Orosz jelentések szerint Krasznodár déli részén egy olajfinomítót, Rorsztov régióban pedig két olajdepót és a taganrogi kikötőt érte dróntámadás. A helyi hatóságok szerint áldozatok nincsenek, a károkról azonban nem érkeztek hírek.

(Reuters)

Megosztás

Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Nyugati források szerint Ukrajna dróntámadásai olyan komoly károkat okoztak az orosz energetikai hálózatban, hogy a Sberbank már olyan applikációt fejleszt, ami megmutatja, egyáltalán hol lehet tankolni. Egyes hírek szerint az orosz finomítók negyven százaléka is kieshetett a működésből. Kijev számára az ankarai NATO-csúcs jó híreket hozott: a folyamatosa viták elllenére folytatódnak a tárgyalások a lengyel Mig-29-es vadászgépek beszerzéséről, Trump pedig úgy tűnik, nem csak a Patriot PAC-3 licencét adta oda Zelenszkijnek, hanem egy rakétaszállítmányt is beígért. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Csütörtöki hírfolyamunk ide kattintva olvasható el.

Kapcsolódó cikkünk

Megvan a megállapodás: ezzel megoldódhat Ukrajna legnagyobb problémája

Megállíthatatlanul terjed a krízis Oroszországban: már 50 millióan érintettek

Váratlan fordulat: mégis megállapodhat Ukrajna a vadászgépekről, kiderült, mi hozhatja a változást

Óriási a baj Oroszországban: kétségbeesett lépések mutatják, hogy mekkora

Címlapkép forrása: Paula Bronstein/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény
Megindult az Egyesült Államok légiereje: jönnek a számok az iráni bombázás után
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility