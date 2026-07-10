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Olyan szuperfegyvert kap Európa egyik legerősebb hatalma, amiből sosem fogy ki a lőszer
Globál

Olyan szuperfegyvert kap Európa egyik legerősebb hatalma, amiből sosem fogy ki a lőszer

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A Rheinmetall és az MBDA követve a globális trendeket kifejleszt egy nagy energiájú lézerfegyvert fejleszt, ami várhatóan 2029-től kezdve lesz működőképes – számolt be a Defense News.

A német haditengerészet kaphatja meg a két hadiipari óriás közös fejlesztésű fegyverét, az erről szóló szerződést júniusban írták alá, bár a pontos összeget nem árulták el. Európában már több ország is dolgozik a saját lézerprogramján, az Egyesült Királyság haditengerészete már 2027-ben romboló hadihajóra fogja telepíteni a DragonFire irányított energiájú fegyvert. A tengeri katonai járművek ideálisak ahhoz, hogy ilyen típusú fegyvereket telepítsenek rájuk, mivel a szükséges energiát, teret és a hűtést is biztosítani tudják.

A lézerfegyver-rendszer jelentősen magasabb szintű védelmet biztosít a haditengerészeti hajókon szolgáló személyzetünk számára, különösen a drónok elleni védekezésben

– hangsúlyozta Roman Koehne, a Rheinmetall fegyver- és lőszerosztályának vezetője a lehetséges funkciókat a jövőben.

A közlemény szerint a demonstrációs rendszert már rengeteget tesztelték, egy német fregattra fel is telepítették. Az egy éves időszak alatt nagyjából 1000 lövést adtak le a Sachsen hadihajóról, miközben a Balti-tengertől a Földközi-tengerig teljesített küldetést. Úgy vélik, hogy a lézerfegyverek a kikötői biztonságot is javítják. Kiemelték, hogy kedvezőtlen időjárási körülmények között is hatékonynak bizonyultak az eddigi próbák során. Koehne azt is hozzátette, hogy a gyártás javarészt Németországban fog zajlani.

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A lézerfegyverek esetében egyetlen lövés költsége jóval alacsonyabb, mint a hagyományos rendszereknél, és kis területű célpontra fénysebességgel képes hatalmas energiát vetíteni.

Végtelenszer lehet vele lőni, ugyanakkor hatalmas energiaigényű, emiatt nehezen mobilizálható.

A teljesítményét a rossz időjárási körülmények jellemzően erőteljesen negatív irányba befolyásolják.

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