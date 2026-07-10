Önkénteseket keres a NASA: nagyszabású kísérletre készülnek

A tizenkét hónapos program legkorábban 2027 augusztusában kezdődik a houstoni Johnson Űrközpontban. A NASA tájékoztatása szerint
a kutatás célja a Mars-utazás és a leszállás kockázatainak csökkentése, valamint az emberi teljesítményt támogató módszerek tesztelése.
A projekt emellett azt is vizsgálja, miként alkalmazkodnak a résztvevők a marsi időszámításhoz, hiszen egy marsi nap – azaz egy szol – körülbelül 40 perccel hosszabb a földinél, ami komoly hatással lehet az alvásra és az egészségi állapotra.
A pályázóknak
30 és 55 év közötti, legfeljebb 188 centiméter magas, angolul folyékonyan beszélő amerikai állampolgárnak vagy zöldkártya-tulajdonosnak kell lenniük.
A teljes program tizennégy hónapot vesz igénybe, a tizenkét hónapos bentlakásos szakaszt ugyanis két hónapos felkészülés és utólagos értékelés egészíti ki. A résztvevőknek szigorú fizikai és pszichológiai vizsgálatokon kell megfelelniük, nem lehetnek étkezési megkötéseik, a kizáró okok között pedig az alvajárás és a korábbi rendszeres altatószer-használat is szerepel.
A NASA az űrhajósjelöltekéhez hasonló végzettséget vár el, így elsősorban mérnöki, biológiai, fizikai vagy matematikai diplomával rendelkezőket keresnek. A mester- vagy doktori fokozattal bírók, valamint a katonai tapasztalattal rendelkező pályázók szintén jelentkezhetnek a programra.
A program három szakaszból áll, és két különböző lakómodulban zajlik.
- Az első fázis egy 60 négyzetméteres űrhajómakettben játszódik, ahol a résztvevők a Föld és a Hold, vagy a Föld és a Mars közötti utazást szimulálják.
- A második szakaszban egy 84 négyzetméteres, egyszintes létesítménybe költöznek át, ahol saját növényeket termesztenek, ügyelnek az egészségükre, és egy bolygófelszínt mintázó területen gyakorolják az űrsétákat.
- A harmadik fázisban végül ugyanabban az űrhajóban "térnek vissza" a Földre.
Az érintett két lakómodult korábbi kutatások során is használták már, ám ezúttal kisebbre alakítják őket, hogy a marsi és holdi infrastruktúra kezdeti fázisait szimulálják. Bár a NASA korábban már 28 utazási és két felszíni szimulációt is végrehajtott, ez lesz az első olyan projekt, amely egyesíti a kettőt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, ki az iráni háború egyik legnagyobb nyertese, akinek szép csendben dollármilliárdokat ugrott a vagyona
Az időzítés kulcsfontosságú volt.
Hiába repkednek a rakéták, több tartályhajó átkelt a Hormuzi-szoroson
A forgalom élénkülése a közel-keleti harcok kiújulása ellenére is tapasztalható.
Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, már 12-en életüket vesztették
Almería tartományban pusztít tűzvész.
Azt hitték, kiiktatásával egy csapásra megnyerhetik a háborút - Eltemették Ali Hameneit
Hatalmas tömegek vettek részt az ajatollah búcsúztatásán.
Fordulat a tőzsdéken az iráni eszkaláció után
Újra nagyot ment a dél-koreai tőzsde.
A holnap lecsúszó negyedei épülnek most? Komoly veszély fenyegeti a modern magyar lakóparkokat
A magyar lakáspolitika útkeresése a retrofit és a közösségi megoldások útvesztőjében
Érdemes lehet az eget kémlelni a hétvégén, ritka jelenségnek lehetünk tanúi
Az időjárás is ideális lesz.
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Kritikus betegség vagy baleset - Melyik biztosításra van igazán szükséged?
Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást,
Ugyanaz a mutató, három különböző történet - A tanár-diák arány önmagában félrevezető
A tanár-diák arány első ránézésre egyszerű mutatónak tűnik, valójában azonban egészen mást jelent egy általános iskolában, egy gimnáziumban vagy egy egyetemen. Ugyanaz a mutató három...
Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás költségei 2026-ban: ennyivel számolj a vételáron felül A legtöbb vevő ott hibázik, hogy amikor az ingatlanvásárlás költségei
Booz Allen Hamilton Holding Corporation - elemzés
A júliusi Top 10 hetedik helyezettje. A chartja alapján megérdemel egy elemzést, de leginkább azért, mert nagyon nagy esésben van, és talán így megtudom, hogy érdemes-e figyelni, vagy kerülni k
Egy ponton már kell az egészséges paranoia
A befektetők többsége ugyanarra a kérdésre keresi a választ: hogyan lehet magasabb hozamot elérni? Egy bizonyos vagyonszint felett azonban már egészen más válik fontossá. A... The post Egy pont
Túl rövid a világbajnokság ahhoz, hogy mindig a legjobbak győzzenek
Hiába dolgoznak a futball-világbajnokság modellezésén szuperszámítógépek, nincs az az algoritmus, ami képes lenne lemodellezni a focit. A világ legnépszerűbb sportja ugyanis túl esetleges ahh
Két hét múlva kifut a Winelovers River Night (x)
Korlátlan borkóstoló, naplemente, dunai hajózás vár július 23-án
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Magyarország is felült az AI-vonatra? Meglepő számokra bukkantunk
Mi húzza most az ipart?
Váratlan helyről jöhet megoldás a magyar vízhiányra: itt a forradalmi javaslat
Mélyebbre kell ásni a megoldásért.
Irán felrúgta az egyezséget: újra nagyon távol a béke
Trump mozgásterét belpolitikai nehézségek is szűkítik.