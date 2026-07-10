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Önkénteseket keres a NASA: nagyszabású kísérletre készülnek
Globál

Önkénteseket keres a NASA: nagyszabású kísérletre készülnek

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A NASA négy önkéntest keres a Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) elnevezésű, egyéves szimulációs programjához, amely a Holdra és a Marsra történő utazást, valamint az ottani életkörülményeket modellezi. A résztvevők zárt élettérben laknak majd, és az űrhajósokéhoz hasonló feladatokat látnak el - írta a CNN.

A tizenkét hónapos program legkorábban 2027 augusztusában kezdődik a houstoni Johnson Űrközpontban. A NASA tájékoztatása szerint

a kutatás célja a Mars-utazás és a leszállás kockázatainak csökkentése, valamint az emberi teljesítményt támogató módszerek tesztelése.

A projekt emellett azt is vizsgálja, miként alkalmazkodnak a résztvevők a marsi időszámításhoz, hiszen egy marsi nap – azaz egy szol – körülbelül 40 perccel hosszabb a földinél, ami komoly hatással lehet az alvásra és az egészségi állapotra.

A pályázóknak

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30 és 55 év közötti, legfeljebb 188 centiméter magas, angolul folyékonyan beszélő amerikai állampolgárnak vagy zöldkártya-tulajdonosnak kell lenniük.

A teljes program tizennégy hónapot vesz igénybe, a tizenkét hónapos bentlakásos szakaszt ugyanis két hónapos felkészülés és utólagos értékelés egészíti ki. A résztvevőknek szigorú fizikai és pszichológiai vizsgálatokon kell megfelelniük, nem lehetnek étkezési megkötéseik, a kizáró okok között pedig az alvajárás és a korábbi rendszeres altatószer-használat is szerepel.

A NASA az űrhajósjelöltekéhez hasonló végzettséget vár el, így elsősorban mérnöki, biológiai, fizikai vagy matematikai diplomával rendelkezőket keresnek. A mester- vagy doktori fokozattal bírók, valamint a katonai tapasztalattal rendelkező pályázók szintén jelentkezhetnek a programra.

A program három szakaszból áll, és két különböző lakómodulban zajlik.

  • Az első fázis egy 60 négyzetméteres űrhajómakettben játszódik, ahol a résztvevők a Föld és a Hold, vagy a Föld és a Mars közötti utazást szimulálják.
  • A második szakaszban egy 84 négyzetméteres, egyszintes létesítménybe költöznek át, ahol saját növényeket termesztenek, ügyelnek az egészségükre, és egy bolygófelszínt mintázó területen gyakorolják az űrsétákat.
  • A harmadik fázisban végül ugyanabban az űrhajóban "térnek vissza" a Földre.

Az érintett két lakómodult korábbi kutatások során is használták már, ám ezúttal kisebbre alakítják őket, hogy a marsi és holdi infrastruktúra kezdeti fázisait szimulálják. Bár a NASA korábban már 28 utazási és két felszíni szimulációt is végrehajtott, ez lesz az első olyan projekt, amely egyesíti a kettőt.

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