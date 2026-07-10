Önkénteseket keres a NASA: nagyszabású kísérletre készülnek

A tizenkét hónapos program legkorábban 2027 augusztusában kezdődik a houstoni Johnson Űrközpontban. A NASA tájékoztatása szerint

a kutatás célja a Mars-utazás és a leszállás kockázatainak csökkentése, valamint az emberi teljesítményt támogató módszerek tesztelése.

A projekt emellett azt is vizsgálja, miként alkalmazkodnak a résztvevők a marsi időszámításhoz, hiszen egy marsi nap – azaz egy szol – körülbelül 40 perccel hosszabb a földinél, ami komoly hatással lehet az alvásra és az egészségi állapotra.

A pályázóknak

30 és 55 év közötti, legfeljebb 188 centiméter magas, angolul folyékonyan beszélő amerikai állampolgárnak vagy zöldkártya-tulajdonosnak kell lenniük.

A teljes program tizennégy hónapot vesz igénybe, a tizenkét hónapos bentlakásos szakaszt ugyanis két hónapos felkészülés és utólagos értékelés egészíti ki. A résztvevőknek szigorú fizikai és pszichológiai vizsgálatokon kell megfelelniük, nem lehetnek étkezési megkötéseik, a kizáró okok között pedig az alvajárás és a korábbi rendszeres altatószer-használat is szerepel.

A NASA az űrhajósjelöltekéhez hasonló végzettséget vár el, így elsősorban mérnöki, biológiai, fizikai vagy matematikai diplomával rendelkezőket keresnek. A mester- vagy doktori fokozattal bírók, valamint a katonai tapasztalattal rendelkező pályázók szintén jelentkezhetnek a programra.

A program három szakaszból áll, és két különböző lakómodulban zajlik.

Az első fázis egy 60 négyzetméteres űrhajómakettben játszódik, ahol a résztvevők a Föld és a Hold, vagy a Föld és a Mars közötti utazást szimulálják.

egy 60 négyzetméteres űrhajómakettben játszódik, ahol a résztvevők a Föld és A második szakaszban egy 84 négyzetméteres, egyszintes létesítménybe költöznek át, ahol saját növényeket termesztenek, ügyelnek az egészségükre, és egy bolygófelszínt mintázó területen gyakorolják az űrsétákat.

egy 84 négyzetméteres, egyszintes létesítménybe költöznek át, ahol saját növényeket termesztenek, ügyelnek az egészségükre, és A harmadik fázisban végül ugyanabban az űrhajóban "térnek vissza" a Földre.

Az érintett két lakómodult korábbi kutatások során is használták már, ám ezúttal kisebbre alakítják őket, hogy a marsi és holdi infrastruktúra kezdeti fázisait szimulálják. Bár a NASA korábban már 28 utazási és két felszíni szimulációt is végrehajtott, ez lesz az első olyan projekt, amely egyesíti a kettőt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images