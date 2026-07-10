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Orbán Anita elárulta, miért támogatja a kormány az EU nyugat-balkáni bővítését
Globál

Orbán Anita elárulta, miért támogatja a kormány az EU nyugat-balkáni bővítését

Portfolio
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Rómában tartotta külügyminiszteri találkozóját a "Nyugat-Balkán Barátai" csoport, amelynek kiemelt célja a térség országainak európai uniós integrációja. A régió stabilitása és felzárkózása földrajzi, gazdasági, valamint nemzetpolitikai okokból is kulcsfontosságú Magyarország és egész Európa számára - mondta Orbán Anita külügyminiszter.

A Szerbiát, Bosznia-Hercegovinát, Montenegrót, Albániát, Koszovót és Észak-Macedóniát tömörítő nyugat-balkáni régió szorosan kötődik Magyarországhoz. Orbán Anita kitért arra, hogy szerinte miért áll hazánk érdekében az EU ilyen irányú bővítése:

  • A térség "földrajzilag közel vannak hozzánk, és gazdasági, közlekedési, energetikai és emberi kapcsolatok sokasága köt össze bennünket.
  • A vajdasági magyar közösség miatt a térség nemzetpolitikai szempontból is kiemelt jelentőségű.
  • A Nyugat-Balkán fontos összeköttetés Magyarország, Délkelet-Európa és a mediterrán térség között. A jobb vasúti és közúti kapcsolatok, a biztonságosabb energiaellátás és az erősebb gazdasági együttműködés közvetlenül szolgálja Magyarország érdekeit, és új lehetőségeket teremthet a magyar vállalatok számára is."

Az olasz fővárosban rendezett találkozó középpontjában az állt, hogy a "Nyugat-Balkán Barátai" csoport miként tudja felgyorsítani az érintett tagjelölt államok uniós integrációját.

A találkozó margóján a külügyminiszter szerb kollégájával is találkozott, akivel a vajdasági magyar közösségről, a magyarországi szerb közösségről egyeztettek. Emellett téma volt, hogy

  • Magyarország támogatja Szerbia harmadik uniós csatlakozási fejezetének megnyitását, illetve hogy
  • milyen konkrét lépésekkel lehetne fejleszteni a két ország észak-déli irányú energetikai és közlekedési kapcsolatait.

Címlapkép forrása: Portfolio

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