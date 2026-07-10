Pánik a levegőben: betört egy Ryanair gép ablaka, a hirtelen légáramlat majdnem kiszippantott egy utast

A repülés közben bekövetkező meghibásodás során a hajtómű egy leváló darabja betörte az egyik utastéri ablakot.
A hirtelen nyomáskülönbség okozta szívóhatás miatt megsérült egy utas, akit a légáramlat a nyílás felé rántott. A fedélzeten azonnal kioldódtak az oxigénmaszkok, és pánik tört ki az utastérben.
A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a gép törzsén nem keletkezett szerkezeti repedés vagy szakadás.
BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp https://t.co/YPgRodjPFp— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026
A személyzet akkor észlelte a problémát, amikor a gép Észak-Macedónia felett repült. Mivel a műszaki hibát a levegőben nem lehetett elhárítani, a pilóták a visszafordulás mellett döntöttek, és ismét a thesszaloniki repülőtér felé vették az irányt.
Miután a legénység vészhelyzetet jelentett, a Makedónia repülőtéren életbe léptették az összes előírt biztonsági protokollt. A tűzoltók, mentők, rendőrök és egyéb készenléti egységek azonnal felsorakoztak, a repülőgép azonban végül biztonságosan landolt, majd a kifutópályáról a repülőtér egy kijelölt területére gurult.
Négy utast elővigyázatosságból kórházba szállítottak kivizsgálásra. Többségüket az ellátást követően elengedték, egy ember azonban további megfigyelésre a kórházban maradt.
A Ryanair egy másik repülőgépet küldött az utasokért, amely a várakozók nagy részét eljuttatta Münchenbe.
A súlyos meghibásodás pontos okait az illetékes légügyi hatóságok vizsgálják.
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