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Pánik a levegőben: betört egy Ryanair gép ablaka, a hirtelen légáramlat majdnem kiszippantott egy utast
Globál

Pánik a levegőben: betört egy Ryanair gép ablaka, a hirtelen légáramlat majdnem kiszippantott egy utast

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Súlyos hajtóműhiba miatt kellett visszatérnie a kiindulási repülőterére a Ryanair egyik járatának pénteken. A Münchenbe tartó gép a görögországi Thesszalonikiből szállt fel, az eset körülményeinek tisztázására pedig a hatóságok már megindították a vizsgálatot - közölte az Euronews.

A repülés közben bekövetkező meghibásodás során a hajtómű egy leváló darabja betörte az egyik utastéri ablakot.

A hirtelen nyomáskülönbség okozta szívóhatás miatt megsérült egy utas, akit a légáramlat a nyílás felé rántott. A fedélzeten azonnal kioldódtak az oxigénmaszkok, és pánik tört ki az utastérben.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a gép törzsén nem keletkezett szerkezeti repedés vagy szakadás.

A személyzet akkor észlelte a problémát, amikor a gép Észak-Macedónia felett repült. Mivel a műszaki hibát a levegőben nem lehetett elhárítani, a pilóták a visszafordulás mellett döntöttek, és ismét a thesszaloniki repülőtér felé vették az irányt.

flightradar-ryan-air
Az érintett gép útvonala a Flightradar24 adatai alapján. Miután a pilóták észlelték a hibát, a visszafordulás mellett döntöttek. Kép forrása: Flightradar24

Miután a legénység vészhelyzetet jelentett, a Makedónia repülőtéren életbe léptették az összes előírt biztonsági protokollt. A tűzoltók, mentők, rendőrök és egyéb készenléti egységek azonnal felsorakoztak, a repülőgép azonban végül biztonságosan landolt, majd a kifutópályáról a repülőtér egy kijelölt területére gurult.

Négy utast elővigyázatosságból kórházba szállítottak kivizsgálásra. Többségüket az ellátást követően elengedték, egy ember azonban további megfigyelésre a kórházban maradt.

A Ryanair egy másik repülőgépet küldött az utasokért, amely a várakozók nagy részét eljuttatta Münchenbe.

A súlyos meghibásodás pontos okait az illetékes légügyi hatóságok vizsgálják.

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