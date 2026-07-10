Súlyos lemaradásban van a keleti nagyhatalom egy területen Amerikával szemben: világelső fejlesztést kapott a repülőgép-hordozó

A kínai források arról számoltak be, hogy Kína legújabb repülőgép-hordozója lehet a világ első ilyen típusú hadihajója, amely aktív torpedóelhárító (ATT) védelmi rendszerrel szerelnek fel. Ez a fejlemény arra világít rá, hogy Peking továbbra is súlyos fenyegetéssel néz szembe a víz alól érkező támadásokkal által, de igyekszik ezekre megtalálni a megoldást. A Fücsienre egy 324 milliméteres könnyű torpedóvetőt szereltek, korábban nem ez volt a bevett gyakorlat. A lap szerint a keleti nagyhatalom már előre választ akar találni az Egyesült Államok következő generációs SSN(X) Seawolf-osztályú támadó tengeralattjárók jelentette veszélyekre. A katonai szakértők úgy vélik, hogy

az ezek által szállított torpedók sokkal nagyobb fenyegetést jelenthetnek a hadihajókra, mint a hajóellenes rakéták.

A kínai ATT rendszer szélessávú szonárrendszert használ a valódi célpontok és a csapdák megkülönböztetésére, valamint túlnyomásos lökéshullámot is bevet. A kínai haditengerészet (PLAN) régóta lemaradással küzd a tengeralattjáró-elhárítási képességekben, ezzel ezt a hiányosságot igyekeznek kompenzálni.

A szakértők rávilágítottak arra, hogy Peking korábban úgy gondolkodott a repülőgép-hordozóival kapcsolatban, hogy azok Kína partjainak közelében teljesíthetnek szolgálatot. Ez védelmi szempontból jelentős előnnyel szolgál, mivel így a közeli rakétahálózatok és a katonai repülőgépek aktív védelemmel látják el. Ez a szemlélet ellentétes az amerikai megközelítéssel, mivel Washington jóval távolabbi műveletekre fejlesztette ki a saját hordozó-csoportjait. Steve Balestrieri védelmi-biztonsági újságíró, korábban az amerikai hadsereg különleges egységeinek altisztje szerint a kínai hadihajók továbbra sem tudnak mit kezdeni a Virginia-osztályú amerikai tengeralattjárók jelentette fenyegetéssel.

A cikk szerint a PLAN

más szempontból is el van maradva az amerikai képességekhez képest,

így a telepített érzékelők, a járőrözés, a logisztikai infrastruktúra vagy az aknamentesítés terén. Ráadásul Peking hiába ugrott neki a nukleáris tengeralattjárók fejlesztésének, azok egyelőre jelentős lemaradásban vannak az amerikai riválisokhoz képest. Az újabb fejlesztések már előrelépést értek el a lopakodó képességek terén, ezekkel az orosz Akula-osztályú atom-tengeralattjárókkal versenyezhetnek.

Valószínűleg Kínán azzal kell számolnia a következő, várhatóan már nukleáris meghajtású repülőgép-hordozójánál, hogy a nyílt vizek felé az eddigieknél gyakrabban merészkedhetnek. Ez a törekvés már a Fücsien esetében is érzékelhető, de éppen ezért a növekvő veszélyekre is nagyobb figyelmet kell fordítani.

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