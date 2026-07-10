SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Újabb állami vezetőt gyanúsítottak meg a korrupciós ügyben, ahol Zelenszkij legbelső köréig érnek a szálak
Globál

Újabb állami vezetőt gyanúsítottak meg a korrupciós ügyben, ahol Zelenszkij legbelső köréig érnek a szálak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) pénteken hivatalosan is gyanúsítottként nevezte meg az állami atomenergia-vállalat, az Energoatom egyik korábbi vezetőjét, amivel újabb szakaszába lépett a háború alatti energiaszektort érintő eddigi legnagyobb korrupciós botrány felgöngyölítése.

A NABU a Telegram-csatornáján közölte, hogy az Energoatom létesítményeinek fizikai védelméért és biztonságáért felelős korábbi ügyvezető igazgatóját azzal gyanúsítják, hogy 2023 és 2025 között több mint 30 millió hrivnyát, azaz mintegy 674 ezer dollárt mosott tisztára. A hatóság az érintett nevét egyelőre nem hozta nyilvánosságra.

Bár az Energoatom érdemben még nem kommentálta a fejleményeket, a vállalat korábban jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozó hatóságokkal, és a NABU kezdeményezésére már több munkatársát is felfüggesztette a munkavégzés alól. Az ukrán energetikai infrastruktúra védelme a 2022 februárjában indult teljes körű orosz invázió óta stratégiai fontosságúvá vált, mivel Moszkva rendszeresen mér rakéta- és dróncsapásokat a hálózatra, az alállomásokra és az erőművekre.

A hatóságok vizsgálata alapján az úgynevezett Midas-ügyben egy mintegy 100 millió dolláros vesztegetési hálózat működött a vállalatnál.

A botrány szálai Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig is elérnek, ami komoly politikai terhet jelent a kijevi kormány számára egy olyan időszakban, amikor az ország a nyugati szövetségesek felé igyekszik bizonyítani a magas szintű korrupció elleni határozott fellépését.

Még több Globál

Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken

Éjszakai pusztítás: tucatnyi orosz katonai hajóra és kulcsfontosságú olajfinomítókra mért csapást Ukrajna

Gyilkosság áldozata lehetett az egykori brit képviselőnő, saját otthonában végezhettek vele

A nyomozás egyik legjelentősebb mérföldköve Herman Haluscsenko, Ukrajna 2021 és 2025 közötti energiaügyi miniszterének februári őrizetbe vétele volt, aki tagadja az ellene felhozott vádakat. A vádhatóság szerint a vesztegetési láncolatot Timur Mindics, az államfő korábbi üzlettársa irányította, míg a gyanúsítottak között szerepel Andrij Jermak, az elnök egykori kabinetfőnöke is. Az érintettek valamennyien ártatlannak vallják magukat.

Kapcsolódó cikkünk

Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Az ukrán kormányt is elérte a súlyos korrupciós botrány: útilaput kötöttek a miniszter talpára

Gigantikus korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát: az atomerőműveket is érintő bűnszervezetet lepleztek le

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Milliók kerültek bajba Oroszországban, hatalmas ajándékhoz jutott Ukrajna - Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: mégsem történt lopás a kecskeméti vadászgép-alkatrészek ügyében
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility