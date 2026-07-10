Újabb állami vezetőt gyanúsítottak meg a korrupciós ügyben, ahol Zelenszkij legbelső köréig érnek a szálak

A NABU a Telegram-csatornáján közölte, hogy az Energoatom létesítményeinek fizikai védelméért és biztonságáért felelős korábbi ügyvezető igazgatóját azzal gyanúsítják, hogy 2023 és 2025 között több mint 30 millió hrivnyát, azaz mintegy 674 ezer dollárt mosott tisztára. A hatóság az érintett nevét egyelőre nem hozta nyilvánosságra.
Bár az Energoatom érdemben még nem kommentálta a fejleményeket, a vállalat korábban jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik a nyomozó hatóságokkal, és a NABU kezdeményezésére már több munkatársát is felfüggesztette a munkavégzés alól. Az ukrán energetikai infrastruktúra védelme a 2022 februárjában indult teljes körű orosz invázió óta stratégiai fontosságúvá vált, mivel Moszkva rendszeresen mér rakéta- és dróncsapásokat a hálózatra, az alállomásokra és az erőművekre.
A hatóságok vizsgálata alapján az úgynevezett Midas-ügyben egy mintegy 100 millió dolláros vesztegetési hálózat működött a vállalatnál.
A botrány szálai Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetéig is elérnek, ami komoly politikai terhet jelent a kijevi kormány számára egy olyan időszakban, amikor az ország a nyugati szövetségesek felé igyekszik bizonyítani a magas szintű korrupció elleni határozott fellépését.
A nyomozás egyik legjelentősebb mérföldköve Herman Haluscsenko, Ukrajna 2021 és 2025 közötti energiaügyi miniszterének februári őrizetbe vétele volt, aki tagadja az ellene felhozott vádakat. A vádhatóság szerint a vesztegetési láncolatot Timur Mindics, az államfő korábbi üzlettársa irányította, míg a gyanúsítottak között szerepel Andrij Jermak, az elnök egykori kabinetfőnöke is. Az érintettek valamennyien ártatlannak vallják magukat.
Forrás: Reuters
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