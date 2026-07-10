Újra lobbiznak az orosz energiára brutális büntetővámot sürgető amerikai képviselők, most Trump is mögéjük állhat

A megállapodásról a republikánus Lindsey Graham és Roger Wicker, valamint a demokrata Richard Blumenthal és Jeanne Shaheen adott ki közös közleményt pénteken. A törvényhozók szerint jelentős előrelépés történt, és hamarosan bemutatják a frissített jogszabálytervezet szövegét. A törvény pontos tartalma egyelőre nem ismert, így az sem világos, milyen módosításokat építettek be a korábbi változatokhoz képest.

A politikusok hangsúlyozták, hogy miközben Oroszország egyre intenzívebben támadja a civil lakosságot, elengedhetetlen, hogy a törvényhozás és a végrehajtó hatalom közösen dolgozzon ki eszközöket az orosz kőolaj és földgáz vásárlóinak büntetésére.

Graham, aki régóta sürgeti a keményebb fellépést, pénteken Kijevben találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A szenátor korábban is azt állította, hogy bírja Trump támogatását – januárban úgy fogalmazott, az elnök "zöld utat adott" a törvénynek –, ám a folyamat lendülete akkor megtorpant.

Graham eredeti, tavaly áprilisi javaslata rendkívül szigorú szankciókat helyezett kilátásba, amelyek felhatalmazták volna Trumpot, hogy akár 500 százalékos büntetővámot vessen ki azokra az országokra, amelyek orosz energiahordozókat vásárolnak. A széles körű kétpárti támogatás ellenére a javaslatról a Fehér Ház ellenállása miatt eddig nem szavaztak. Múlt hónapban a képviselőház a republikánus vezetők tiltakozása dacára egy új, az orosz olaj- és gázexportot sújtó szankciócsomaggal együtt fogadta el az Ukrajnának szánt segélyt.

Trump korábban vonakodott olyan lépésektől, amelyek veszélyeztethetik a békemegállapodásra irányuló diplomáciai erőfeszítéseket. Ebben az évben, miután az Irán elleni amerikai és izraeli támadások megakasztották a Perzsa-öböl energiaszállításait, és jelentősen szűkítették a globális olajpiaci kínálatot, a kormányzat több ideiglenes szankciómentességet biztosított az orosz exportra, ám ezek a múlt hónapban lejártak. Kijev szövetségesei most azon dolgoznak, hogy Trump figyelmét ismét az immár ötödik évébe lépő háborúra irányítsák.

Az amerikai elnök a hét elején Ankarában, a NATO-csúcson találkozott Zelenszkijjel. A találkozó hangvétele látványosan eltért attól, ahogyan Trump korábban Zelenszkij felé fordult. Az egyeztetések során Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának a Patriot rakétavédelmi rendszer gyártására – ez egy olyan lépés, amelyet Kijev már régóta szorgalmazott.

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