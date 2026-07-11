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Az olasz külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita, új szövetséghez csatlakozott Magyarország
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Az olasz külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Anita, új szövetséghez csatlakozott Magyarország

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Magyarország teljes jogú taggá vált a Nyugat-Balkán Barátai elnevezésű csoport római ülésén. Az olaszországi látogatás keretében Orbán Anita kétoldalú diplomáciai egyeztetéseket folytatott az olasz és a szerb külügyminiszterrel, valamint találkozott a helyi magyar külképviseletek munkatársaival és a diaszpóra képviselőivel is – árulta el a külügyminiszter Facebook-oldalán.

A magyar delegáció eredetileg megfigyelőként érkezett a hat uniós és hat nyugat-balkáni országot tömörítő csoport találkozójára, Antonio Tajani olasz miniszterelnök-helyettes meghívására. A tanácskozás során azonban felkérték hazánkat a teljes jogú tagságra, amit a küldöttség el is fogadott.

A csatlakozás kiemelt jelentőséggel bír, mivel

Magyarország a régió közvetlen szomszédjaként abban érdekelt, hogy a térség európai uniós integrációja révén egy stabil Nyugat-Balkán jöjjön létre

– fogalmazott Orbán Anita.

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A római esemény alkalmat teremtett a diplomáciai kapcsolatok ápolására is. A Római Magyar Akadémia épületében tárgyalást folytattak a szerb külügyminiszterrel, majd Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel is egyeztetett a magyar küldöttség. Utóbbival a gazdasági kapcsolatok erősítése mellett megállapították, hogy a két ország számos európai uniós kérdésben – kiemelten az illegális migráció megítélésében – azonos álláspontot képvisel. A megbeszélés rávilágított az olasz-magyar viszony stabil alapjaira, amelyekre a jövőben is sikeresen lehet építeni – vélekedett Orbán Anita.

A hivatalos program részeként állománygyűlést tartottak a szentszéki és a bilaterális nagykövetség, valamint a Római Magyar Akadémia munkatársainak részvételével. Az egyeztetés célja a külképviseleteken jelentkező kihívások megismerése és a munkatársak tevékenységének hatékonyabb támogatása volt.

A hazautazást megelőzően Orbán Anita a helyi magyar diaszpórával is találkozik a Szent István Házban. Az eseményen huszonnyolc, Olaszországban élő magyar gyermek mutatja be egy egyhetes tábor során betanult műsorát, ami jó alkalmat teremt a szülőkkel és a pedagógusokkal való közvetlen párbeszédre is.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Clemens Bilan

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