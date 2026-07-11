Dörzsölt cselnek indult, kuka elleni viaskodás lett belőle – Nagy árat fizethet a malőrért a populista jobboldal

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Nigel Farage hosszú politikai karrierjének egyik legsorsfordítóbb bejelentésére készült kedden. A Brexit Párt utódját, a Reform UK-t vezető Farage hetek óta szabadulna különböző korrupciós vádak árnyékából, miközben a jobboldali populista tömörülés mintha veszített volna fél évvel ezelőtti lendületéből. Eklatáns példája volt ennek az a júniusi időközi választás, amelyen Andy Burnham, a Munkáspárt várható új vezetője, egyben a következő brit miniszterelnök, lesöpörte a pályáról a Reform UK jelöltjét. Az etikai vizsgálat alatt lévő Farage szóval gondolt egy nagyot, és lemondott parlamenti mandátumáról – nem azért, mert visszavonulna, hanem hogy újrainduljon, és saját választói bemutathassanak az őt vérmesen támadó „elitnek”. Ám Farage talán elszámolta magát: ellenfelei nem haraptak rá a csalira, valódi vetélytárs hiányában pedig öncélú bohózat lehet az establishment elleni harcából. Már ha Count Binface, azaz Gróf Kukafej nem okoz meglepetést a Farage-ellenes voksok begyűjtésével.

Farage bosszús, aminek hangot is adott

Úgy tűnik számomra, hogy a hatalmasok most úgy döntöttek, hogy mivel tisztességesen nem tudnak legyőzni minket, aljas eszközökhöz folyamodnak

– hangoztatta Nigel Farage keddi beszédében. A brit populista jobboldal megkerülhetetlen alakja leszögezte: a pénzkeresés nem bűn, sőt, több sikeres üzletemberre lenne szükség a kormányzatban. Elmondása szerint nem tett semmi rosszat és semmilyen törvényt nem szegett meg.

Azért, mert számos kérdésben el merészelek térni az általános vélekedéstől, újra és újra támadásoknak vagyok kitéve. És én vagyok a leggyakrabban fizikai és verbális támadásoknak kitett modern kori közszereplő

– méltatlankodott Farage, utalva az olyan incidensekre, mint amikor újra és újra milkshake-kel dobálták meg.

Soha életemben nem voltam még ennyire dühös. Ezenkívül elég felháborít a munkáspárti kormány viselkedése is

– jelentette ki beszédében, miután az elmúlt napokban több újságíró is úgy talált kérdezni tőle, hogy felettébb ingerült volt.

A 2016-os brexitnépszavazás kampányarca a rá nehezedő nyomásra tekintettel úgy döntött, lemond parlamenti mandátumáról.

Farage a visszatérése, 2024 óta képviseli a tengerparti Clacton körzetét délkelet-Angliában, azon belül Essexben. Bár Londontól alig 100 kilométerre fekszik, a választókerületet gazdasági szempontból Anglia legdurvábban hátrahagyott és nélkülöző területei között tartják számon. Nem csoda, hogy az erősen jobbra húzó helyiek háromnegyede megszavazta a kilépést az Európai Unióból.

Farage tehát angolosan távozik Westminsterből – de csak pár hétre, hisz saját bevallása szerint is csak azért mondott le, hogy azonnal visszaüljön a londoni alsóházba.

Alaposan átgondoltam a dolgot, és ma meghoztam a döntést: lemondok a Clacton-on-Sea-i parlamenti képviselői tisztségemről, ezzel kikényszerítve egy időközi választást, amely – reményeim szerint – hamarosan megrendezésre kerül. Úgy döntöttem, hogy a clactoniaknak kell megítélniük a tetteimet. Ez az időközi a nép kontra establishmentről fog szólni

– fogalmazott, majd a választóknak megüzente: itt a lehetőség, hogy két ujjal bemutassanak a hatalmasoknak, és elküldjék őket melegebb éghajlatra.

De miről szól a botrány?

A brókerből lett EP-képviselő, aki immár a miniszterelnöki székre hajt, mondhatni, hogy szinte egész karrierjét a botránykeltésre – és ezáltal a figyelem saját magára irányítására – építette. Az ellentmondásos nyilatkozatok és akciók azonban eddig ritkán ütöttek vissza. A Reform UK támogatottsága látszólag október környékén tetőzött, azelőtt, hogy a Guardian megírta: Farage tinédzserként állítólag rasszista és antiszemita megjegyzéseket tett iskolatársai ellen. Egy azóta felnőtt fekete férfi beszámolója szerint Farage „az Afrikába visszavezető utat” mutatta meg neki, míg egy zsidó társának állítólag arról értekezett fiatalon, hogy „Hitlernek igaza volt” és „gázosítsátok el őket”. Farage tagadta, hogy bárkit „közvetlenül zaklatott volna” a származása miatt.

Bár azt nehéz megállapítani, hogy a Reform tetőzésében ez a botrány pontosan mekkora szerepet játszott (lehet, hogy csak enyhült a migráció miatti aggodalom, vagy a párt egyszerűen elérte a társadalmi plafonját), az tény, hogy a májusi helyhatósági választáson még csont nélkül tarolt a jobboldali populista tömörülés. Annak ellenére is, hogy a baloldali-liberális oldalra sorolt Guardian április végén újabb oknyomozással állt elő, az ügy pedig azóta sem hagyja nyugodni a politikust. A lap arról írt, hogy

Farage fű alatt kapott egy 5 millió fontos (2 milliárd forintra rúgó) pénzadományt, amit nem vallott be a parlamentnek.

Az összeget egy Thaiföldön élő brit kriptobefektető, Christopher Harborne utalta neki 2024 áprilisában, még a megválasztása előtt. Farage, aki egyébként a kriptoszabályozás lazítását szorgalmazza, úgy próbálta elhessegetni az etikai aggályokat, hogy nem érdekel senkit az ügy. A busás összeget aztán „lottónyereménynek” és „feltétel nélküli személyes ajándéknak”, majd a brexitkampány miatti „jutalomnak” titulálta, és leszögezte, „őt nem lehet megvásárolni”. (Friss hír, hogy 2024 tavaszán a bankárok jelentették a milliárdos utalását a brit hatóságoknak, mivel azt gyanították, hogy mosott pénz lehet. A jelentés nem bizonyít semmit, csupán felhívás a nyomozásra.)

Farage problémája itt kezdődik: a londoni alsóház etikai kódexe előírja, hogy a képviselőknek „a megválasztásukat követő egy hónapon belül be kell vallani minden aktuális pénzügyi érdekeltségüket, valamint a megválasztásuk előtti 12 hónap alatt kapott (kereseten kívüli) juttatásaikat”.

ezt ő elmulasztotta, amit azzal támasztott alá, hogy az adomány nem politikai természetű volt.

A brit szabályok értelmében a családi vagy kereskedelmi kölcsönökből származó „tisztán személyes ajándékokat vagy juttatásokat” általában nem kell regisztrálni. Azonban „mind az ajándékozó lehetséges indítékát, mind az ajándék felhasználását figyelembe kell venni”, és „kétség esetén valamennyi juttatás bevallandó”.

Hiába magyarázkodott farage, A parlament etikai biztosa májusban vizsgálatot indított az ügyben.

Harborne tavaly óta összesen 15 millió fonttal (6,3 milliárd forinttal) tolta meg a Reform UK-t, amiből Farage – állítása szerint – a biztonsági kiadásait fedezte. Mostani beszédében ezért hangsúlyozta a rá leselkedő kockázatokat, és hogy hiába kért védelmet a belügyi tárcától.

(Farage és Harborne amúgy nemrég bírálta azt a parlamenti javaslatot, miszerint 100 ezer fontban maximálhatják a külföldön élőktől elfogadható kampányadományok összegét. Kérdés, hogy hajlandó lenne-e hazaköltözni Délkelet-Ázsiából, csak hogy folytathassa Farage-ék pénzelését.)

De itt nem álltak meg a FARAGE elleni etikai vádak. a farage eddigi karrierjében példátlan krízisnek tekinthető kvázi-lemondáshoz egy második ügy vezetett.

A Murdoch-család érdekeltségébe tartozó Sunday Times múlt hétvégén számolt be arról, hogy Farage régi, de mindössze 32 éves szövetségese, George Cottrell a 2024-es választás előtt átvállalta a pártvezér biztonsági személyzetének és közösségimédia-stábjának költségeit, sőt még egy Buckingham-palota közeli ingatlant is bérelt számára.

és A jobboldali politikus erről sem tett hivatalos bevallást.

Nehezíti Farage védekezését, hogy Cottrellt 2017-ben csalásért elítélték az Egyesült Államokban, amiért többek közt kábítószerügyekből származó pénzeket akart tisztára mosni. Eredetileg húsz évet kapott volna, de egy vádalku keretében bűnösnek vallotta magát pénzügyi csalásban, így csak nyolc hónapot ült.

Azóta kiderült, hogy Farage gyakran kabinetfőnökeként hivatkozott Cottrellre (utóbbi pedig „apuciként” a főnökére), noha hivatalos tisztséget nem töltött be a pártban. Szintén fény derült arra, hogy a nemesi családból származó tanácsadó más reformos politikusokat ugyancsak kisegíthetett, ahogy a rendőrség vizsgálni kezdte Cottrell anyjának is a pártadományait lehetséges kampányszabálysértés miatt.

A Reform UK vezetője keddi beszédében a visszatámadást választotta, és felnőtt lánya „zaklatásával” vádolta meg a brit sajtót, különösen a Sunday Timest és a Sky News-t. Nyilvánosságra hozott egy biztonságikamera-felvételt, amelyen feltehetően a ház bejáratán kopogtató két személy látszik, akik fél perc után arrébb is állnak. A Sky News szerint csak egyszer keresték az ott lakót, aki nem akart nyilatkozni, ugyanakkor jelentős közérdek fűződik ahhoz, hogy Farage érdemben reagáljon a vádakra. Az eset kapcsán Farage párttársa, Robert Jenrick élő adásban bocsátkozott indulatos vitába a hírcsatorna munkatársaival.

A ravasz manőver, ami rosszul is elsülhet

Farage tehát nem várta ki az etikai vizsgálat végét, és a parlamenti bizottság helyett a választói elé viszi az ügyet:

hiszen amennyiben újraválasztják – gondolhatja –, az politikai értelemben tisztázza a nevét és felér egy felmentéssel.

E logika mentén egy újabb időközi választás, amelyen szinte borítékolható Farage győzelme, még új lendületet is adhat a pártnak, amely nemrég csúfos kudarcot vallott a munkáspárti Andy Burnhammel, Manchester népszerű, kormányfői babérokra törő volt polgármesterével szemben. Burnham olyan terepen tudott tarolni – Észak-Anglia, többnyire fehér, munkásosztálybeli és tíz évvel ezelőtt brexitpárti lakosság –, ahol az utóbbi években csak tört és tört előre a Reform UK. Az időközi révén egyszóval ismét Farage, és nem az újdonság erejével ható Burnham diktálná a brit közélet tempóját. (Utóbbi egyébként akár már jövő héten beköltözhet Keir Starmer Downing Street-i lakásába, hisz nem akadt egyetlen párton belüli kihívója sem.)

Farage ki is jelölte, milyen frontvonalak mentén akarja megvívni az időközit Clactonban: „nép kontra establishment”.

Az ellenfél, nevezetesen az elithez sorolt többi párt, ugyanakkor nem ment bele Farage játékába, és egymás után jelentették be, hogy nem indítanak jelöltet ellene.

Bement a tévébe, hogy hisztizzen egyet, mert a nagyon hosszúra nyúlt mézeshetek után most először kell szembesülnie azzal, hogy górcső alá veszik, ezt pedig nem bírja elviselni

– olvasta Farage fejére Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője, aki Clactonban talán egyedüliként tudott volna esélyes kihívót kiállítani a Reformmal szemben.

Badenoch egy önző ember „gumicsontjának” titulálta Farage lemondását, ami szerinte az adófizetők pénzének pazarlása, csak azért, mert ő nem hajlandó betartani a szabályokat. A toryk első embere – aki a felmérések alapján úgy tűnik, lassan, de biztosan építi vissza a párt imidzsét – odaszúrt Farage-nak, hogy inkább adjon számot a „bűzlő” 5 millió fontjáról, és minek akar miniszterelnök lenni, ha máris „összeroppan a nyomás alatt”. Bár a Reform UK felajánlotta, hogy állja az időközi lebonyolításának a költségét, a balközép kormány szerint erre nincs törvényes mód.

A konzervatívok után a Munkáspárt, a Liberális Demokraták, a Zöldek, sőt, még a Reformot szélsőjobbról kritizáló Restore Britain is bejelentette, hogy nem indul a felesleges „cirkusznak” és „hiúsági projektnek” bélyegzett „álválasztáson”. Arra, hogy a többi párt nem bújt be a csőbe, Farage-ék úgy reagáltak, annyira beijedtek, hogy el sem mernek indulni. Egy biztos: Farage sztorijából kihátráltak a „gonoszok”, mielőtt az egyáltalán elkezdődhetett volna, a harc elmaradása viszont rányomhatja a bélyegét a választás iránti érdeklődésre.

A Reform ellenfelei viszont nem teljesen alaptalanul mondják, hogy nincs sok értelme ennek az egész hercehurcának. A brit parlamenti szabályok szerint ugyanis amint újraválasztják Farage-t, folynak tovább az ellene indított vizsgálatok, mintha mi sem történt volna. Egyszóval politikai trükközéssel és a választókhoz való fordulással nem lehet megállítani az eljárást, csak elodázni. Ha pedig az etikai bizottság megállapítja, hogy Farage valóban megszegte a szabályokat, akár 10 napnál hosszabb időre is felfüggeszthetik a mandátumát, ami lehetővé tenné a clactoniaknak, hogy „visszahívják” Farage-t, és új időközit írassanak ki. Ehhez a körzet választókorú népessége tizedének kell szignóznia egy petíciót.

Azaz simán előfordulhat, hogy a Farage által előidézett időközi után röviddel kiírjanak egy második választást is

– már amennyiben elmarasztalják a politikust. A többi párt azt közölte, második alkalommal már állítanának jelöltet, a Reform UK-t pedig valószínűleg azzal vádolnák, hogy csak politikai játékszerként kezelik a választókat. Érdemes észben tartani a téteket: ha Farage kiesik a parlamentből, és nem jutna be később sem, szerte foszlanának az arról szóló álmai, hogy egyszer ő vezesse az Egyesült Királyságot.

Stílusgyakorlat a politikai abszurdban

Bár a legtöbben arra számítanak, hogy az augusztus 13-i időközit behúzza Farage, nem mindenki döntött úgy, nincs értelme kiállni ellene.

Kiáll a pástra ugyanis Count Binface, azaz Gróf Kukafej. Mások híján belőle lett Farage elsőszámú riválisa, ami tovább rombolja az egész voksolás komolyan vehetőségét.

A helyzet abszurditását és komikumát bővebben fejtegető kommentárt meghagyjuk olvasóinknak. A lényeg, hogy miközben Farage a teljes brit elit megleckéztetését tervezte, a várható győzelmét meglehetősen zárójelbe fogja tenni, ha azt egy parodisztikus hulladéktárolóval szemben éri el.

Gróf Kukafej (alternatív fordításban: Szemetesarcú Gróf) jól ismert karakter a brit közéletben, hisz 2019 óta több nagy jelentőségű választáson megmérettette magát: volt konzervatív miniszterelnökök, Boris Johnson és Rishi Sunak ellenfele, pár hete pedig Andy Burnhammel szemben indult Makerfieldben. Akkor egy kampánydalt is nyilvánosságra hozott, és a kampányban azt ígérte,

épít legalább egy darab megfizethető lakást,

visszahozza a régi tévés teletext-szolgáltatást,

ársapkát vezet be a fagyira,

valamint államosítja Adele-t, a brit énekest.

Gróf Kukafej a héten végigturnézta a brit televízióstúdiókat Farage fő kihívójaként, bár volt, ahol számonkérték rajta, hogy járt-e már egyáltalán Clactonban (a válasz: nem, de Farage példája alapján azt hitte, ez az elvárás), nem utolsó sorban pedig az is kérdéses, hogy miként ülne be az alsóházba, hisz az ülésteremben nem takarhatja el az arcát.

Az egyébként nem titok, hogy a Darth Vaderre hajazó, Sigma IX nevű bolygóról származó „intergalaktikus űrharcost” a 46 éves Jon Harvey alakítja, aki Oxfordban klasszika-filológiát végzett és több komédiasorozaton dolgozott íróként. 2017-ben még Lord Buckethead (Lord Vödörfej) néven indult Theresa May ellen, de azt a figurát szerzői jogi vita miatt át kellett adnia. Azóta előfordult, hogy ugyanazon a választáson részt vett Lord Vödörfej a Szörny Dühöngő Bolondos Párt (Monster Raving Loony Party) színeiben és Gróf Kukafej is.

Vannak persze más jelöltek is Clactonban Gróf Kukafejen kívül. Aki például nem támogatja Adele államosítását, ikszelhet Rob Pownall rókavadászat elleni aktivistára. Ő szintén indult Burnham ellen májusban, mi több, a briteknél hagyományos össznépi eredményhirdetésen – amikor minden jelölt egyszerre feláll a színpadra – rókajelmezben feszített a leendő miniszterelnök mellett. A brit viccpártok jelöltjeinek talán ez a legfőbb motivációja: a választások éjszakáján biztos, hogy tele lesz velük a média, hisz ott virítanak az ország legbefolyásosabb politikusának oldalán.

Komolyra fordítva a szót, meglátjuk, hogy Farage ténylegesen leáll-e vitázni Gróf Kukafejjel és a többiekkel. Ami belátható, hogy

a repdeső milliók és az etikai vádak miatti kínos magyarázkodás bőven alááshatja annak a korrupt elittel szembenálló, szókimondó politikusnak az imidzsét, aki mindeddig érinthetetlennek tűnt.

A botrány ráadásul elbizonytalaníthatja a Reform UK azon szavazóit, akik Farage személye iránt nem túlzottan rajonganak, de a változás kedvéért hajlandóak a pártjára voksolni. Annak érdekében, hogy a Reform széles társadalmi bázisú, kormányzóképes párt legyen, nem engedhetik el ezeknek a szavazóknak a kezét, annál is inkább, még többet kellene meggyőzniük.

Persze nem érdemes teljesen leírni Farage-t, hiszen nem egyszer találta már fel magát újra, vagy alakított olyat, amit kevesen gondoltak előre. Így bár most kevéssé tűnik valószínűnek, talán a mostani botrányokból és hazárdjátékból is kievickélhet nyertesen.

Sok múlik azon is, hogy a kormányzó Munkáspárt összeszedi-e magát Andy Burnham vezetésével, és hogy a két éve történlmi vereséget szenvedett toryk képesek-e ismét vonzó jobboldali alternatívát felmutatni. Nem kizárható, hogy a következő pár hónap akár a két régi gyűjtőpárt felépüléséről szóljon, ha a 10% környékére visszacsúszó Zöldek után netalántán kipukkanna a botrányok övezte Reform UK lufija is. Erre akkor fogadnánk nagy összegben, ha Farage – lemondás vagy választási vereség okán – nem folytatná az eddig erősen körülötte forgó párt élén.

Bár közvélemény-kutatások még nem készültek Clactonban, amennyiben pont Gróf Kukafej vinné be Farage-nak a végzetes döfést, azt bizonyára még sokáig emlegetnénk. Országos szinten a britek harmada szeretné, ha az intergalaktikus űrharcos nyerne, míg Farage győzelmét 21% látná szívesen az Ipsos adatai alapján.

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