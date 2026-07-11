Elfogtak egy fiatalt Ann Widdecombe meggyilkolása ügyében, majd rögtön szabadon is engedték

A brit állampolgárságú férfit Newton Abbotban fogták el, mintegy 15 kilométerre a délnyugat-angliai Haytorban található otthonától, ahol a 78 éves Widdecombe élt. A rendőrség szerint semmi nem utal arra, hogy a gyilkosságnak köze lenne a terrorizmushoz, vagy hogy az politikai indíttatású lett volna.
A hatóságok feltételezése szerint a támadás szerdán, délelőtt fél tizenkettő körül történhetett. Egy nappal később a mentők riasztották a rendőrséget a politikus otthonához, ahol Widdecombe-ot súlyos sérülésekkel, holtan találták. Matt Longman, a Devon és Cornwall-i rendőrség vezetője elmondta, hogy a nyomozás még kezdeti szakaszban jár, de gyors ütemben halad, és az elsődleges cél az elkövetők azonosítása.
Bár a vizsgálatba kezdetben a terrorelhárítást is bevonták, ők végül nem kapcsolódtak be a nyomozásba,
és a rendőrség hangsúlyozta, hogy a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély.
Widdecombe a társadalmi kérdésekben vallott erősen konzervatív nézeteiről volt ismert. John Major konzervatív miniszterelnök 1992 és 1997 közötti kormányában államtitkári tisztséget töltött be, később pedig Nigel Farage populista pártja, a Reform UK bevándorlásügyi és igazságügyi szóvivője lett.
Katolikus hitre részben az anglikán egyház azon döntése elleni tiltakozásul tért át, amely lehetővé tette a nők pappá szentelését. Határozottan ellenezte az abortuszt, és ellenezte azt is, hogy az azonos neműek és a heteroszexuálisok kapcsolataira egységes beleegyezési korhatár vonatkozzon. Kiállt amellett is, hogy a börtönben szülő nőket megbilincseljék a szökés megakadályozása érdekében, ugyanakkor a tory képviselők között szokatlan módon ellenezte a rókavadászatot.
Halálhírére a brit politikai élet minden oldaláról érkeztek méltatások, többek között Keir Starmer miniszterelnöktől és Nigel Farage-tól is, aki "rendkívüli asszonyként" emlékezett meg róla. Az elmúlt évtizedben két aktív brit parlamenti képviselő is gyilkosság áldozatává vált. A munkáspárti Jo Coxot 2016-ban, a Brexit-kampány idején gyilkolta meg egy neonáci eszmék által vezérelt magányos elkövető, míg a konzervatív David Amesst 2021-ben szúrta halálra az Iszlám Állam terrorszervezet egyik radikalizált híve.
Forrás: Reuters
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