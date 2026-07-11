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Évtizedek óta nem látott mélyponton Oroszország - Egyre több ágazatban jelentkeznek a problémák
Globál

Évtizedek óta nem látott mélyponton Oroszország - Egyre több ágazatban jelentkeznek a problémák

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Oroszországban súlyos üzemanyagválság bontakozott ki, amelynek következtében a benzin- és gázolajhiány már az ország régióinak többségét, valamint a megszállt ukrán területeket is elérte. Sok töltőállomáson egyáltalán nem lehet üzemanyagot kapni, máshol többórás, esetenként akár napokig tartó sorok alakulnak ki. A hatóságok eddigi lépései nem hoztak érdemi fordulatot, így a válság egyre több gazdasági ágazatra terjed ki - írta meg a meduza.

A helyzet romlásának fő okát az ukrán dróntámadások jelentik, amelyek szisztematikusan veszik célba a finomítókat. Július 6-án az omszki finomítót, az utolsó olyan nagy üzemet is elérte a támadás, amelyet korábban még nem ért csapás. Ukrán források szerint az akció a kulcsfontosságú elsődleges kőolaj-feldolgozó egységben okozott károkat, az üzem leállását pedig a Reuters hírügynökség forrásai is megerősítették.

A statisztikai adatok szintén aggasztó képet mutatnak. Az Energy Intelligence elemzője szerint az oroszországi kőolaj-feldolgozás júniusban 25 százalékkal, napi 3,91 millió hordóra esett vissza,

ami több mint húszéves mélypontot jelent.

A belföldi benzintermelés 17 százalékkal, napi 850 ezer hordóra csökkent, ami messze elmarad a hazai kereslettől. Ezzel párhuzamosan a szentpétervári árutőzsdén a benzin értékesítése közel 24, a gázolajé pedig több mint 35 százalékkal zuhant vissza.

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Az üzemanyaghiány már a gazdaság különböző ágazataira is kihat. A mezőgazdaságban egy-két hetes csúszással halad a betakarítás, mivel az üzemanyag ára a harmadával emelkedett, a gépek ellátása pedig folyamatosan késik. A kiskereskedelemben a Wildberries az üzemanyagárak növekedésére hivatkozva emelte meg az eladói jutalékot, miközben az élelmiszerláncok arra kérték a kormányt, hogy az alapvető élelmiszereket szállító teherautóknak

biztosítsanak elsőbbséget a töltőállomásokon az ellátási láncok megszakadásának elkerülése érdekében.

A hatóságok egyelőre átmeneti kényszermegoldásokkal próbálkoznak. Engedélyezték az alacsonyabb minőségű, Euro 3-as üzemanyagok értékesítését, és szükség esetén akár az Euro 2-es szintig is csökkenthetik a követelményeket. Ez a lépés azonban növeli a járművek meghibásodásának kockázatát, valamint súlyos környezet- és egészségkárosító hatással jár. A kevésbé kockázatos megoldást a külföldi beszerzés jelentené, ám a lehetőségek korlátozottak. Fehéroroszországból júniusban ugyan rekordmennyiségű, 141 ezer tonna benzin érkezett, de a havi import így sem haladja meg a 150–170 ezer tonnát. Kazahsztán a másodlagos szankcióktól tartva mindössze 50 ezer tonna szállítását vállalja, miközben Indiából is megérkeztek az első szállítmányok a Roszatom részérdekeltségébe tartozó Nayara Energy finomítójából.

A kormány az úgynevezett árkiegyenlítő mechanizmussal igyekszik kordában tartani az árakat, amelynek keretében az állam kompenzálja az olajvállalatok kieső nyereségét. Ez az intézkedés azonban havonta több százmilliárd rubellel terheli meg a költségvetést, miközben gátolja a piac önszabályozását, és ezzel tovább mélyíti a helyi hiányt. A benzin ára ennek ellenére is folyamatosan emelkedik, az infláció június végén éves szinten 6 százalékra gyorsult. Az orosz jegybank értékelése szerint a drágulás egyik legfőbb hajtóereje éppen az üzemanyagárak növekedése. A hetek óta mélyülő válság kezelésére a hatóságoknak egyelőre nincs olyan hatékony eszközük, amely a tüneti kezelés helyett képes lenne megállítani az ukrán dróntámadásokat.

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