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Figyelmeztet a hírszerzés: egész egyszerű trükkel figyelte meg Oroszország a NATO-szállítmányokat
Globál

Figyelmeztet a hírszerzés: egész egyszerű trükkel figyelte meg Oroszország a NATO-szállítmányokat

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Orosz hackerek internetre csatlakoztatott kamerákon keresztül végeznek kémtevékenységet – derült ki a holland Általános Hírszerző és Biztonsági Szolgálat, valamint a Katonai Hírszerző és Biztonsági Szolgálat közös közleményéből. A nagyszabású művelet fő célpontjai a NATO európai tagállamai, köztük Hollandia, valamint Ukrajna - írta meg a Militarnyi.

Az IP-kamerák feltörésével az orosz titkosszolgálatok értékes információkhoz jutnak hozzá. Többek között a katonai szállítmányok útvonalát követik nyomon, valamint azt, hogy pontosan milyen típusú fegyvereket és haditechnikai eszközöket adnak át az ukrán haderőnek.

A vizsgálat során a hírszerzők megállapították, hogy a hackereknek sikerült hozzáférést szerezniük több olyan kamerához is, amelyek

közvetlenül a hollandiai katonai logisztikai útvonalak mentén helyezkednek el.

Az érintett objektumokat üzemeltető szervezeteket már figyelmeztették a szükséges biztonsági intézkedések megtételére.

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A kibertámadások olyan magántulajdonú kamerákat vesznek célba, amelyek különböző kereskedelmi cégek és vállalkozások birtokában vannak. A sebezhető eszközök felkutatásához a támadók olyan speciális internetes keresőszolgáltatásokat használnak, amelyek feltérképezik a hálózatot, és gyártók szerint azonosítják az aktív IP-kamerákat.

A könnyű behatolást a gyenge kibervédelmi szint teszi lehetővé, különösen a gyári alapértelmezett jelszavak használata, az elavult, frissítetlen szoftverek, valamint a biztonsági beállítások módosításának hiánya.

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