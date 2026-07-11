Figyelmeztet a hírszerzés: egész egyszerű trükkel figyelte meg Oroszország a NATO-szállítmányokat

Az IP-kamerák feltörésével az orosz titkosszolgálatok értékes információkhoz jutnak hozzá. Többek között a katonai szállítmányok útvonalát követik nyomon, valamint azt, hogy pontosan milyen típusú fegyvereket és haditechnikai eszközöket adnak át az ukrán haderőnek.

A vizsgálat során a hírszerzők megállapították, hogy a hackereknek sikerült hozzáférést szerezniük több olyan kamerához is, amelyek

közvetlenül a hollandiai katonai logisztikai útvonalak mentén helyezkednek el.

Az érintett objektumokat üzemeltető szervezeteket már figyelmeztették a szükséges biztonsági intézkedések megtételére.

A kibertámadások olyan magántulajdonú kamerákat vesznek célba, amelyek különböző kereskedelmi cégek és vállalkozások birtokában vannak. A sebezhető eszközök felkutatásához a támadók olyan speciális internetes keresőszolgáltatásokat használnak, amelyek feltérképezik a hálózatot, és gyártók szerint azonosítják az aktív IP-kamerákat.

A könnyű behatolást a gyenge kibervédelmi szint teszi lehetővé, különösen a gyári alapértelmezett jelszavak használata, az elavult, frissítetlen szoftverek, valamint a biztonsági beállítások módosításának hiánya.

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