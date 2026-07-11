Jelentett az ukrán vezérkar: szabályosan letarolták az orosz flottát

Az ukrán vezérkar közlése szerint az éjszakai hadműveletben a tankereken kívül négy vontatóhajót, két teherszállítót és egy kotróhajót is eltaláltak. Bár a károk pontos felmérése még folyamatban van, ha a kijevi beszámolók helytállónak bizonyulnak,
ez lehet az eddigi legnagyobb szabású ukrán dróncsapás az orosz flotta ellen.
Az orosz hatóságok ugyanakkor lényegesen kisebb veszteségekről számoltak be. Jurij Szljuszar, a Rosztovi terület kormányzója közölte, hogy mindössze négy hajót ért támadás a tengeren. A tisztségviselő szerint a keletkezett károk elenyészők, és az egyik metanolt szállító járműnél sem áll fenn a szivárgás veszélye, ugyanakkor egy segédhajón szolgáló tengerész életét vesztette. A harcoló felek állításait független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni.
Ukrajna az elmúlt napokban többször is célba vett orosz hajókat, valamint a taganrogi kikötő létesítményeit. Kijev ezekkel az akciókkal egyrészt Moszkva olajexportból származó bevételeit igyekszik szűkíteni, másrészt a megszállt dél- és kelet-ukrajnai területeken harcoló orosz csapatok üzemanyag-ellátását akarja elvágni.
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