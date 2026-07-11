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Jó hírt közölt Iránról Trump - És megint van egy csavar a történetben
Globál

Jó hírt közölt Iránról Trump - És megint van egy csavar a történetben

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Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán a héten kiújult összecsapások ellenére megállapodott a tárgyalások folytatásáról, ugyanakkor a múlt hónapban kötött tűzszünetet lezártnak nyilvánította. Washington egyúttal határozottabban követeli, hogy Teherán szüntesse be a hajók elleni támadásokat a Hormuzi-szorosban, ahol a legutóbbi feszültség jelentősen megemelte az olajárakat - írja a Reuters.

Az elmúlt napokban három katari és szaúdi kereskedelmi tankerhajót ért támadás, amire válaszul az Egyesült Államok iráni célpontokat bombázott, Irán pedig az öböl menti országokban lévő amerikai katonai bázisok elleni csapásokkal felelt.

Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy

Irán kezdeményezte a tárgyalások folytatását, amibe Washington beleegyezett, ám egyértelművé tette, hogy a tűzszünet érvényét vesztette.

Teherán azonban vitatta ezt az értelmezést, az állami televízió közlése szerint ugyanis nem kértek tárgyalásokat, csupán egy katari közvetítő fogadásába egyeztek bele. A katari tárgyalópartnerek pénteken egyeztettek az iráni tisztségviselőkkel a feszültség enyhítéséről és a Hormuzi-szoros helyzetéről.

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Az elnök arról is beszámolt, hogy utasította a hadsereget, álljon készen az Irán elleni csapásokra, amennyiben Teherán merényletet kísérelne meg ellene. Bejelentése szerint ezer rakéta áll bevetésre készen, és az amerikai haderő akár egy évig is képes fenntartani az Irán teljes megsemmisítését célzó hadműveleteket. A fenyegetés hátterében olyan amerikai sajtóértesülések állnak, amelyek szerint Izrael arról tájékoztatta Washingtont, hogy Irán merényletet tervezett Trump ellen. Ali Hámenei ajatollah csütörtöki temetésén hatalmas tömeg gyűlt össze, és a gyászolók közül többen "Megöljük Trumpot" feliratú transzparenseket tartottak a magasba. A legfőbb vallási vezetővel a háború első napján végzett egy légicsapás.

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